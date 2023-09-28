"Ortaokul, lise, meslek lisesi veya üniversite diploması anlamsızlaştı, anlamsızlaşıyor. Bir şeyi tarif etmiyor"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, sınıf geçme ve diploma verme aşamalarında uygulanan af kararlarını eleştirerek, bunun “eğitimin iflası” olduğunu öne sürdü.

Odadan yapılan açıklamada, bu konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alındığı belirtilerek, bu uygulamalarla eğitimde niteliğe zarar verildiğini, becerisi olmayan kişiler ve işsizler ordusu yaratıldığı savunuldu.

KKTC’de eğitimin mezun olup diploma elde etmekten başka anlama gelmediği ileri sürülen açıklamada, “Uygulamada alınan kararlarla öyle bir noktaya gelindi ki elde edilen veya verilen diplomanın, herhangi bir seviyeyi, niteliği veya özelliği ölçebilecek tarafı kalmadı. Demek istediğimiz şu; ortaokul, lise, meslek lisesi veya üniversite diploması anlamsızlaştı, anlamsızlaşıyor. Bir şeyi tarif etmiyor.” ifadeleri kullanıldı.

“Hem de seçenekler, farklı yollar, olanaklar olduğu halde yapılıyor bütün bu uygulamalar. Tribünlere oymak, oy avcılığı yapmak, şiirin görünmek, üniversitelere daha çok kaynak yaratmak için mi eğitime yapılan tüm bu müdahaleler?” denilen açıklamada, eğitimin esas hedefleri arasında beceri kazandırma, meslek edindirme, üretime katmanın olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Yıllar yılı yoğun ve gönüllü uğraşlarla, mesleki eğitim dairesiyle iş birliği halinde kendi ellerimizle yarattığımız seçenekler nasıl görmezden geliniyor? Bu ülkede makiniste, kalıpçıya, kaynakçıya, klimacıya ihtiyaç mı yok? Yoksa dışardan getir gitsin mi şimdi olduğu gibi.” ifadelerine yer verildi.

Toplumda üretime katılma oranının yüzde 40’ların altına düştüğü belirtilen açıklamada, iş gücüne katılım oranının ise yüzde 48’i geçemediği ifade edildi.