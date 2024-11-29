Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet, Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği arasındaki işbirliği protokolü kapsamında İzmir’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-28 Kasım tarihleri arasındaki ziyarette, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğlulları ve Dışilişkiler Memuru Ayşe Oyal Eraltaylı yer aldı.

Heyetin, İzmir’de gerçekleştirdikleri temaslarda yerel yönetimler arasındaki iş birlikleri, bilgi paylaşımı ve ortak proje uygulamaları ele alındı.

Başkanlar ziyaret kapsamında ilk olarak Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da hazır bulundu.

Heyet ziyaretinin ikinci gününde ise Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu ile bir araya geldi.

Başkanlar burada, kent ekipmanları, çocuklar için park oyuncakları ve diğer ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretin son gününde de heyet, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile bir araya geldi.

İzmir’e gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretini değerlendiren K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu ziyaretin, K. T. Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği arasındaki iş birliği protokolü kapsamında yapıldığına dikkat çekerek, sürdürülen işbirlikleri ve kardeşlik ilişkilerinin önemine değindi.

Yapılan temaslarda tecrübe paylaşımı ve fikir alış-verişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını anlatan Özçınar, İzmir’de bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, bir araya geldikleri Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu’na teşekkürlerini iletti.

K. T. Belediyeler Birliği heyeti temaslarının ardından dün akşam KKTC’ye döndü.