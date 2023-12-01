Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ercan Havalimanı’nda yaşanan sorunlardan çalışanları “sorumlu” tutmasına tepki gösterdi.

Bengihan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ercan Havalimanı’nda yaşanan sorunların sorumlusu olarak çalışanları göstermesi, hatta çalışanların sabotaj yaptığı yönünde açıklama yapmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullanarak, havalimanında yaşanan sorunlar karşısında Bakan Arıklı’nın “sorumluluk almaktan kaçındığını” ileri sürdü.

Bengihan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Ercan Havalimanı’nın yeni pist ve terminal binasının açılışı sürecinde sendikamızın ortaya koyduğu tavrın ne kadar yerinde olduğunu havalimanının açılışından sonra yaşananlar açıkça göstermiştir” diyerek, yeni terminal binasının ve pistinin teknik altyapısının tamamlanmadığına ve mevzuata uygun gerekli işlemlerin yapılmadığına dikkat çekmek ve olası tehlikeler konusunda yetkilileri uyarmak amacıyla Sivil Havacılık Dairesi’nde örgütlü sendikalar olarak defalarca eylemler yaptıklarını anımsattı.

29 Kasım Çarşamba günü hava trafik merkezinde yaşanan aksamalar nedeniyle jeneratör senkron panosunda bulunan kesiciler arızalı olduğu için jeneratörlerin devreye girmediğini belirten Bengihan, “Defalarca yapılan uyarılara ve UPS Aküleri ile iki adet jeneratör kesici talep edilmesine rağmen sorunların giderilmesi için gereği yapılmamıştır. Ayrıca, 2018 yılından beri SMART sisteminin modernize edilmesi gerektiği defalarca bildirilmiş olmasına rağmen bu hususta da bir adım atılmamıştır” dedi.

Bengihan, “Tüm bu gerçekler ortada iken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ercan Havalimanı’nda yaşanan sorunların sorumlusu olarak çalışanları göstermesi, hatta çalışanların sabotaj yaptığı yönünde açıklama yapmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullanarak, havalimanında yaşanan bu sıkıntılardan, “sorunlar karşısında sorumluluktan kaçarak çalışanları suçlayan Erhan Arıklı’nın sorumlu olduğunu” ileri sürdü.