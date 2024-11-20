KTAMS, KAMUSEN, Kamu-İş ve HAKSEN, dün İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarı ile yaptıkları görüşme sonrasında Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’ndeki grevini 15 Aralık’a kadar askıya aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’nın yaptığı ortak açıklama şöyle;

“Sendikalarımız Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili 18 Kasım tarihinde başlatmış olduğu grevin akabinde dün İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarı ile görüşme yapmıştır. Eksikliklerin bir kısmının giderilmesi için halihazırda adım atılmış olması ve görüşmede, geriye kalan sorunların 15 Aralık tarihine kadar çözüleceğinin beyan edilmesi nedeniyle grevimiz bu tarihe (15 Aralık) kadar askıya alınmıştır.”