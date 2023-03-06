Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark bin 012 TL’ye çıktı…Asgari ücret 519 Sterlin, açlık sınırı 564 Sterlin

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir aile için 28 Şubat tarihi itibariyle açlık sınırının 12 bin 812 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın bin 12 TL’ye çıktığına işaret ederek, asgari ücretin 519 Sterlin, açlık sınırının ise 564 Sterlin olduğunu söyledi.

Bengihan, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 108,64 TL, aylık 3 bin 259,20 yetişkin bir erkek için günlük 113,95 aylık 3 bin 418,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 121,69 aylık 3 bin 650,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 82,80, aylık 2 bin 484 TL olduğunu belirten Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 12 bin 812 TL olduğunu söyledi.

Bengihan, İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede 2023’ün Ocak ayında yüzde 2.62, Şubat ayında yüzde 4.65 enflasyon meydana geldiğine işaret ederek, iki aylık toplam enflasyonun ise yüzde 7.39 olduğunu kaydetti.