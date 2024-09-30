Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. ile asistanı B.Ö., bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen dava, 14 Ekim'e ertelendi.

- Avukat

Mahkemede söz alan sanık S.G.’nin avukatı Doğa Zeki, süreç başladı başlayalı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Bütün davalar önümüze getirilip davalarımızı görmek istiyoruz.” dedi.

Savcı Mustafa İldeniz’in kontrolündeki dosyaların dışında hiçbir ilerlemenin olmadığını kaydeden Avukat Zeki, davaların ilerlemediğini öne sürdü.

Avukat Zeki, Savcı İldeniz'in dosyaların açılması için mücadele ettiğini ancak onun dışında ciddi tıkanmaların olduğunu kaydetti.

- Savcı

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise, geniş bir zaman diliminde farklı farklı dosyaların olduğunu belirtti.

Sahte diploma meselesiyle ilgili dört dosyanın geldiğini kaydeden Savcı İldeniz, 15 gün içinde tüm dosyaların kaza savcılıklarında olacağını dile getirdi.

- Sanıklar aleyhine hangi suçlamalar bulunuyor?

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında, sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

Haber: Mehmet Kara