Lefkoşa, 19 Temmuz 23 (TAK): Ksilofagu’da Uluslararası Büyük Patates Festivali’nin gerçekleştirilmesi için hazırlıkların başladığı belirtildi.

Politis gazetesi “Mağusa bölgesine” bağlı en büyük patates tarlasının bulunduğu Ksilofagu’da 7-8 Eylül tarihlerinde uluslararası patates festivali (Xylofagoy Big Potato International Festival) düzenleneceğini yazdı.

Gazete, festivalin amacının, bölgenin; patates üretimi ve yetiştiriciliği alanında en büyük yer olması konusunda uluslararası açıdan tanıtılması olduğunu da belirtti.

(FK/FEZ)