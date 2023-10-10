İsrail’i ziyaret etmeyi planlayan kruvaziyer gemilerinin, İsrail’de olayların patladığı Cumartesi sabahından beridir Limasol Limanı'nı tercih etmeye başladıkları, ayrıca çok sayıda İsrail vatandaşının Güney Kıbrıs’a gitmekte oldukları ifade edildi.

Politis gazetesi, kruvazer gemilerinin İsrail ile Filistin arasında patlak veren çatışmalar sebebiyle İsrail rotalarına iptal ederek Limasol Limanı'na yöneldiklerini yazdı.

Gazete, Pazartesi gününden beridir Limasol Limanı'nda 5 bin 500 yolcu ve 3 bin mürettebatlı 3 geminin bulunduğunu, 5 geminin daha limanı kullanmak için başvuru yaptığını belirtti.

Bu gemilerin yanı sıra ticari gemilerin de Limasol Limanı'na gelme ihtimalinden söz eden gazete, limanın normalde haftada 2-3 kruazer gemisine hizmet verdiğinin de altını çizdi.

- İsrail vatandaşlarından Larnaka’ya ilgi

Gazete bir diğer haberinde ise, çok sayıda İsrail vatandaşının ülkelerindeki savaş sebebiyle Güney Kıbrıs’a gelmekte olduklarını yazdı.

İsrail vatandaşlarının özellikle Larnaka bölgesinde birkaç günlüğüne otellere yerleşmekte olduklarını, ülkelerindeki durumun netleşmesini beklediklerini belirten gazete, başta futbol takımları olmak üzere İsrailli diğer spor kulüplerinin de özellikle Larnaka’daki otellerde yer ayırttıklarını aktardı.

Gazete, “Wizz Air” dışındaki havayolu şirketlerinin uçuşlarını normal şekilde sürdürdüklerini de belirtirken uçuş sayılarının artan talep doğrultusunda artmasının beklendiğini vurguladı.