Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, “Kronos 2” hedefinde yapılan sondaj çalışmasında doğal gaz rezervuarı bulunduğunu ve bu rezervuarın “oldukça zengin” olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, “Kronos 2 Hedefi İçin İtalyan Planı Bekleniyor” başlıklı haberinde, “Afrodit” yatağı için Hükümet ile Chevron şirketi arasında yapılan müzakerelerdeki belirsizlik ve iletişim problemlerinin ardından, Papanastasiu’nun “Kronos 2” hedefindeki gelişmelere daha ihtiyatlı yaklaştığını yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun yaptığı açıklamada, Hükümet’in ENI şirketinin planlarıyla ilgili beklemede olduğunu ve “Kronos 2” hedefindeki rezervuarın, aynı parseldeki (6’ncı parsel) “Kronos 1”, “Zeus” ve “Kalipso” hedeflerindeki işleri kolaylaştırabileceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Papanastasiu, “Kronos 2” hedefinde yanan meşalenin yeterli ve iyi kalitede doğal gaz bulunduğuna işaret ettiğini ve birkaç ay önce 5 km derinlikte başlayan sondaj çalışmasının başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Papanastasiu, bulunan doğal gazın, gerekli altyapılar tamamlanana kadar herhangi bir değeri olmadığını ve Hükümet’in, bu altyapıların “Kıbrıs MEB”i içerisine kurulması için şirketlerle müzakere halinde olduğunu kaydetti.