İtalyan ENI şirketinin, Rum Yönetiminin tek yanlı olarak ilan edilen sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde yer alan 6’ıncı parseldeki “Kronos 2” hedefinde yaptığı yeni sondajın başarılı olduğu, çünkü Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, hedef üzerinde bulunan doğal gaz ateşinin yandığı bildirildi.

Rum tarafındaki tüm haber sitelerinde yer alan haberde, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, doğal gaz ateşinin yanmasının hedefte bir rezervuar olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Haberde “Kronos 2” hedefindeki sondajın Transocean Barents isimli yüzer sondaj platformu tarafından gerçekleştirildiği de anımsatıldı.