Parmağımızın arkasına saklanmadan dosdoğru KIBRIS MANŞET olarak yazıyoruz.

Tüm yaşananlar tek bir şeyi gösterdi.

UBP-HP Hükümeti otel sahiplerini ve diğerlerini düşündüğü kadar sokaktaki insanı düşünmemiştir.

Sormadan ve sorgulamadan edemiyor, insan olan.

Bu mudur Hükümet etmek?

Devlet böyle mi yönetilir?

Yazıklar olsun.

UBP-HP Hükümeti, tam bir beceriksizlik örneği, tam bir ibret vesikası oldu.

Covid-19 mücadelesi karşısında zerre kadar toplumsal faydanın düşünülmediği besbelli olan kararlar ve yaşanan gel-git’ler tek bir şeyi gösterdi ki, UBP-HP Hükümeti sınıfta kalmaktan öte tam bir başarısızlık örneği olarak yakın siyasi tarihteki yerini aldı.

Günü kurtaran ancak daha büyük sorunlar ile yarını tehlikeye sokan kararlar ve daha da kötüsü tam bir kararsızlık girdabı içerisinde “başı kesik tavuk” misali nereye gideceğini bilmeden çırpınan bir görüntü içerisinde, UBP-HP Hükümeti.

Ağlanacak haline bile gülmekten beter bir noktada Kıbrıs Türk toplumu.

Tam bir çaresizlik ve tam bir bilmezlik içerisinde Hükümet edenler.

Ve hal böyle iken de toplum psikolojisi Devlete ve kurumlarına tam bir güvensizlik içerisinde endişe ile yarını düşünmekte.

Bırakın günden güne bir saat geçmeden Hükümet aldığı kararların tam ters yönünde kararlar üreterek günü kurtarma, yaptığı hatadan dönme telaşı ile Kıbrıs Türk’ünün sağlığını tehlikeye ve Covid-19 tehdidine gün be gün daha da yaklaştırmakta.

Ve son günlerde artan pozitif vakalar ile de artık Covid-19 salgınının kontrolden çıktığı gerçeği ile yüzleşmek üzere Kıbrıs Türk toplumu.

Ve Kıbrıs’ın kuzeyi şimdi Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalırken etkin müdahale gerektiren dönem ise kim ne derse desin şimdi başlıyor.

Ve tüm yaşananların tek sorumlusu ise tüm uyarılara kulak tıkayan ve gerekli önlemleri almayan UBP-HP Hükümetinden başkası değil.

Sabahtan akşama ve akşamdan sabaha değişen kararlar yanında bazı kesimlere “şirin” görünme gailesi ile ortaya koyduğunuz irade ne yazık ki Covid-19 gerçeğinin acı yüzü ile Kıbrıs Türk’ünü bugünden itibaren yüz yüze getirmekten başka bir sonuç doğurmadı.

Artma eğilimine giren vakalar karşısında da UBP-HP Hükümetinin gerekli hazırlığı yaptığını söylemek ise hayal aleminde yaşamak ile eşanlamlı.

KIBRIS MANŞET olarak soruyoruz;

Küçücük çocuklarımızı okullara göndererek Covid-19 tehlikesi ile karşı karşıya bırakmak hangi ak’la hizmetti, açıklama cesaretiniz var mı?

Kontrolsüz ve karantinasız yurtdışı gelişleri serbest bırakmak hangi ak’la hizmetti, açıklama cesaretiniz var mı?

Toplum sağlığını en son düşünme hakkınız var mı peki?

Peki, Covid-19 vakalarının artması ile birlikte olası ölümlerin yaşanmasının vebalinin de sizlerin boynunda olduğunun farkında mısınız?

Ve tüm yaşananların tek sorumlusu olarak özeleştiri ile sonrasında gereğini yapma cesaretiniz var mı?

Zaten böylesi bir cesaretiniz olsaydı eğer, Covid-19 karşısında Kıbrıs Türk’ünün bugün yaşadıkları yaşanmazdı.

Covid-19 bir şey daha gösterdi aslında.

Siz ve sizin gibiler artık Kıbrıs Türkünün kaderi olmamalı.

Ve siz ve sizin gibiler Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve diğer seçimlerin hiçbirinde aday olacak cesareti de ortaya koymamalı.

Eğer zerre kadar bu toprakları ve Kıbrıs Türkünü severseniz.