KÖY KADIN KURSU SERGİSİ AÇILDI
Ergün Yahat
Yıldırım,Geçitkale, Mormenekşe Köy kadın kursu sergisi Gazi Mağusa kale içi bandabulya da açıldı.
Eğitmen Leyla Tuncel Bayramoğlu açılış konuşması KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Daire müdürü Gülşen Hocanın sergiyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu Gazimağusa belediye başkanı Süleyman Uluçay, Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir, Gecitkale Serdarlı belediye başkanı Halil Kasım birlikte kurdele kesip açarken, Sergi yarın Çarşambada ziyaretçilere açık olacak sergide kursiyer kadınların göz nuru el emeği sergilenirken kadınlar el emeği zengin menülü izaz ikram da yaptılar.