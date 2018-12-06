

Lefkoşa, 6 Aralık 18 : Güney Lefkoşa’da geçtiğimiz salı akşamı etkili olan fırtınanın tarihi Mağusa Kapısı’nı da etkilediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, çamurlarla birlikte suların Mağusa Kapısı’ndan girip çıktığını ancak içeride, aralarında çok pahalı olan piyanonun da bulunduğu eşyaların bu büyük zarar gördüğünü yazdı.

Habere göre Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, Mağusa Kapısı’nın 2019 yılı süresince bakım ve onarım için zaten kapalı tutacaklarını ancak bu felaketin ardından şimdiden kapatıldığını belirtti.

Yorgacis, Mağusa Kapısı’ndaki değerli piyanonun tamamen tahrip olduğunu da söyledi.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, yağışlı havanın Baf ve Limasol’da etkili olduğunu yazdı.

Gazete, Limasol’da pazartesi sabaha yakın etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri su bastığını belirtti.

Habere göre Baf bölgesinde ise dün etkili olan yağış yollarda sorunlara neden oldu.

(FK/HÖ)

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