Bağımsız milletvekili adayı Dr. Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kıbrıslıtürk toplumu Saray Rejiminin ve Kıbrıs’a atadığı kayyumlarının tahakkümü altında yaşamak istemediğini vurguladı.

Korkmazhan mücadeleyi büyüteceklerinin altını çizerek, “Ankara ve Saray rejimi tarafından dayatılan protokol, paket, seçim ve hükümet gibi tüm müdahaleler ile yaşam biçimimizi muhafazakârlaştırma çabalarına son verilmeli, Kıbrıslıtürk toplumunun, kendi özgün kimlik ve kültürüne, laik, demokratik ve çoğulcu yapısına kendi kendini yönetme, kendi kararlarını alma hakkına ve toplumsal iradesine saygı gösterilmelidir.” dedi.

Korkmazhan açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıslıtürk toplumunun kendi kendini yöneteceği, kendi kurumlarında söz sahibi olacağı, kendine yetecek bağımsız bir ekonomik yapıya kavuşacağı, demokrasi, sosyal adalet ve eşitliğe dayalı, laik, özgürlükçü, katılımcı, barışçıl ve hamasetten uzak çağdaş bir yaşam için her türlü mücadeleyi ileriye taşıyacağız. 25 Haziran seçiminde Kıbrıslıtürk toplumunun iki temel tercihi bulunuyor. Ya emir alan, muhtaç kalan, eski ve kalıplaşmış siyaset ve muhalefet anlayışına onay verilecek, ya da irade ve demokrasi temelinde farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefet için güçlü bir zemin sunulacak.”