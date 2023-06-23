Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, muhalif sesleri ve kalemleri susturmak için baskının dozunun arttırdığını iddia etti.

Korkmazhan, köşe yazısı nedeniyle gazeteci Ali Kişmir'in işine son verildiğini söyledi.

Korkmazhan açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bir kez daha yinelemekte fayda var.

El ele vereceğiz. Yan yana geleceğiz. Karşınızda dimdik durmaya devam edeceğiz. Asla vazgeçmiyoruz.

Bu memleket bizimdir. İnsanca, özgürce bir yaşamı mutlaka sağlayacağız.

Yalnız değilsin Ali.."