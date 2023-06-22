Bağımsız milletvekili adayı Dr. Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyet ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşme gerçekleştirdi ve LTB çalışanlarını ziyaret etti.

Görüşme çerçevesinde açıklamada bulunan Korkmazhan, Kıbrıslıtürk toplumunun kendi kendini yönetmek ve özgürlükçü bir yaşam talep ettiğini belirterek, “demokrasi güçleri olarak, memleketimiz için yan yana gelmek zorundayız. İrade ve demokrasi mücadelesini hep beraber büyüteceğiz” dedi.

Halkın gelecek belirsizliği ve hamasete dayalı, çözüm üretmeyen siyaset anlayışından usandığına dikkat çeken Korkmazhan, “Halk ne hükümete ne de muhalefete güven duyuyor. Hükümet de, muhalefet de halkı, ülkeyi değil, kendi partilerini, kendi siyasi çıkarlarını düşünüyor. Halkımız bunun fakındadır” dedi.

Bağımsız milletvekili adayı olarak, halk için siyaset ve muhalefet anlayışı ile yola çıktıklarına dikkat çeken Korkmazhan, “Hükümet ya da muhalefet partilerinden herhangi birinin artı 1 vekil daha kazanmaları halk adına hiçbir fark ve değişim yaratmayacaktır. Aksine hükümetin ülke de yarattığı yıkım ve muhalefetin basiretsizliği artı 1 vekille ödüllendirilmiş olacak” dedi.

Halkın ne hükümeti ne de muhalefeti ödüllendireceğini, aksine bağımsız, farklı bir siyaset ve muhalefet anlayışını 25 Haziran’da meclise taşıyacağını ve önemli bir politik mesaj vereceğini vurgulayan Korkmazhan, “25 Haziran bizim için bir son değil, yeni bir başlangıç olacak. Halk için farklı siyaset ve yeni muhalefet anlayışını daha güçlü bir zeminde inşa edecek ve hep beraber büyüteceğiz” dedi