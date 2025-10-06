Kuveyt'te Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve İran'ın nükleer programının da ele alındığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - Avrupa Birliği (AB) Forumu düzenlendi.

Toplantıyla ilgili Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ve KİK'ten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamalara göre, başkent Kuveyt'te düzenlenen KİK- Avrupa Birliği ortak toplantısında İsrail'in 2 yıldır soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile İran'ın nükleer faaliyetleri ele alındı.

KİK ile AB arasındaki bölgesel güvenlik ve işbirliğine ilişkin üst düzey Foruma AB'den ve KİK ülkelerinden dışişleri bakanları ve temsilciler katıldı.

Foruma, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlık ederken, KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de forumda hazır bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya, forumda yaptığı konuşmada, KİK'in, istikrarı destekleme ve uluslararası düzeni güçlendirme konusunda AB'yi önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Yahya, deniz güvenliğinin artırılması, küresel ticaret ve enerji kaynakları için hayati önem taşıyan su yollarının korunması, korsanlık ve silah kaçakçılığıyla mücadele ve siber güvenlik konularında iki taraf arasında ortak işbirliği alanlarının olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes planını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Yahya, bunu Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın önünün açılması ve insanlık dramına son verilmesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Yahya, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma sorumluluğunu üstlenmesi ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına son vermesi için acil tedbirler alması çağrısı yaptı.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi de Gazze'deki mevcut krizin, uluslararası alanda güçlü bir ahlaki duruş gerektirdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye ve hukuksuz şekilde Katar dahil komşu ülkelere saldırılarını kınayan Budeyvi, bu gibi eylemlerin tüm Orta Doğu'da istikrarın sarsılmasına neden olacağını ve derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Budeyvi, Trump'ın ateşkes planını, şiddetin durdurulması, istikrarın tesisi ve insani yardım girişlerinin sağlanması için pratik bir adım olarak niteledi.

- İran'ın nükleer programı

İran'ın nükleer programına ilişkin ise Budeyvi, sürekli artan tansiyon ve belirsizlik halinin bölge ve dünyanın güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını, bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleyebilecek "sorumsuzca bir tırmanış" olarak nitelendiren Budeyvi, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmaya ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeyi durdurmaya çağırdı.