Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) son dönemde uluslararası tanınma yönünde girişimlerde bulunduğunu iddia ederek, KTFF’yle imzalanmış bir anlaşmaları olduğunu “hatırlattı..”

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) son günlerde uluslararası tanınma sağlamak adına girişimlerde bulunduğunu, Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP) ise durumu yakından takip ettiği iddiasında bulundu.

Gazete, “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Eylemleri KOP’un İtirazıyla Karşılaşıyor – ‘Anlaşma Gayet Net ve Bunu Kabul Etmiyoruz’” başlıları altında verdiği haberinde, KOP Başkanı Yorgos Kumas’ın dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KTFF’nin “bir kez daha UEFA ve FIFA’yla yakınlaşma girişimlerinin olduğunu, bunun ilk kez de yaşanmadığını” belirterek 2013 yılında KOP ile KTTF arasında imzalanan anlaşmayı hatırlattığını yazdı.

Kumas; “Biz 2013’te Kıbrıslı Türklerle bir anlaşma imzaladık, bugünkü başkanları anlaşmayı imzaladı. Tüm Kıbrıs’ın futbol makamı olarak kapılarımız Kıbrıslı Türklere her zaman açıktır. Anlaşma ortadadır ve bizim için başka bir şeyin kabulü söz konusu olamaz. Bu anlaşma Kıbrıs sorununun çözümüne kadar geçerli olacaktır” şeklinde konuştu.

Federasyon olarak tepki göstereceklerini de ifade eden Kumas, bugün Paris’te gerçekleştirilecek olan UEFA Kongresi ve Yürütme Kurulu toplantısına da katılacağını, Kıbrıslı Türklerin yapmaya çalıştıkları her neyse, bunun bir kez daha son bulması için gerekli görüşmeleri yapacağını vurguladı.

Kumas; “Eğer bu anlaşma olmasaydı Kıbrıslı Türklerin girişimleri haklı görülebilirdi ancak anlaşma nettir ve FIFA ve UEFA tarafından yasal olarak tanınmış makam olarak Kıbrıs Türk Federasyonu’nun yapmaya çalıştığını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kumas, “Kıbrıs’taki futbolun statüsünün değişmesine izin vermeyeceklerini” de sözlerine ekledi.