Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, 65’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Koopbank’ın şimdiye kadar tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini ve birikimlerini ülke ekonomisinin yararına kullandığını kaydetti.

Ataman, “Bizim yaklaşımımız toplumun sadece refahını paylaşmak değil, zorluklarını da paylaşmaktır. Bütün öz kaynağını bu ülkeden kazanmış bir banka olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı iyi biliyoruz” dedi.

Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana üretimin, verimliliğin devamı için çiftçi ve hayvancıyı desteklediğini kaydeden Kemal Ataman, geleneksel faiz destekli ve sıfır faizli kredilerinin yanı sıra bu yıl traktör ve ekipmanı alımı için de uygun faiz oranlarıyla kredi paketleri sağladıklarını belirtti.

Kemal Ataman, “Üretime destek için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizden herkes emin olabilir” dedi.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 65’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Ataman, 9 Eylül 1959'da tek şubeyle kurulan bankanın bugün ülke geneline yaygın 20 şubesi, gerek mevduat ve kredi hacmi gerekse bilanço büyüklüğüyle Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü içinde en büyük paylardan birine sahip olduğunu kaydetti.

Ataman, Koopbank’ın 46 milyar Türk Lirası bilanço büyüklüğü, 3 milyar Türk Lirasını aşan öz kaynak ve sağlam bir sermaye yeterliliği rasyosu ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu kaydetti.

Ataman, “Yıllardır Koopbank bir güveni temsil ediyor, bu rastlantı değildir. Ülkedeki mevduatın beşte birine yakın bir kısmına karşılık gelen 40 milyar Türk Lirası bize emanet edilmiş. Bu, Koopbank’a duyulan güvenin en büyük kanıtıdır” dedi.

145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Ataman, tüm sektörlere sağlanan 16 milyar Türk Lirasını aşan krediler ile bankanın kurulduğu ilk günden itibaren halkla birlikte ülkesine sahip çıkan, geleceği birlikte büyüten bir aileyi temsil ettiği söyledi.

Koopbank’ın kuruluşundan bu yana geçen 65 yılın anlamını iyi kavrayabilmek için onun hangi misyon ve şartlarda kurulduğuna iyi bakılması gerektiğini belirten Ataman, “Kurulduğumuz günkü amacımız ne ise bugün de aynı. 65 yıllık süre içerisinde kendi kültürel değerlerimizi, iş yapma tarzımızı, ekonomik misyonumuzu ve istikrarlı iş anlayışımızı koruyarak bu önemli yıl dönümünü bugün idrak ediyoruz.” şeklinde devam etti.

Ülkenin ekonomik nedenlere bağlı olarak zaman zaman zorlu dönemler geçirdiğini ifade eden Ataman, “Ne ticari hedeflerimiz, ne de kârlılık isteğimiz ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olamaz, yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunu aşılamıştır” dedi.

Koopbank’ın şimdiye kadar tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini ve birikimlerini hep ülkenin ekonomisinin yararına kullandığını söyleyen Ataman, şöyle devam etti:

“Bizim yaklaşımımız toplumun sadece refahını paylaşmak değil, zorluklarını da paylaşmaktır. Bütün öz kaynağını bu ülkeden kazanmış bir banka olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı iyi biliyoruz. O günün zorlu koşullarında kıt kanaat sağlanan 587 bin Kıbrıs Lirası sermaye bugünkü rakamlara getirilebilmişse ve en önemlisi dışarıdan ve kamudan hiçbir sermaye desteği olmadan bu başarılabilmişse, bu banka ve çalışanları işlerini layıkıyla yapmıştır demektir. Bunun bir anlamı ve kıymeti vardır.”

-“65 yılda eskimeyen tek şey güven ve samimi yaklaşımımız”

Zor dönemlerde sergilenen yaklaşımların kimin bu ülkeye ne kadar bağlı olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Ataman, şöyle devam etti:

“İşini, hayatını, refahını geliştirme gayreti içinde olduğunu gördüğümüz, iyi niyetini, samimiyetini hissettiğimiz tüm müşterilerimiz bizden ne destek istemişlerse tüm imkânlarımızı seferber ederek yerine getirdik. Müşterilerimiz bizim hangi durumda, nasıl davrandığımızı, içinde buldukları süreçten banka olarak hiçbir zaman fayda sağlamaya çalışmayacağımızı biliyorlar. Her zaman güven duyarak kapısını çalacakları bir bankaları olduğunu hissediyorlar. Kurulduğumuz günden beri süregelen bu samimi yaklaşımımızın değerini, önemini bildiklerine inanıyoruz. Bizi olumlu yönde ayrıştıran ve kıymetli olan da budur.”

-“Kamu kredilerine bu yıl 435 milyon Türk lirası tahsilat sağlandı”

2024’ün ilk yarısındaki finansal veriler üzerinden değerlendirme de yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, temel bütün kalemlerde, büyüme, kârlılık, aktif kalitesinin korunması ve sermaye yönetimi açısından belirlemiş oldukları hedeflerle tutarlı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Ataman, başarılı sonuçlara erişmede her alanda benimsenen sağduyulu, dengeli ve kısa dönem getirileri yerine, uzun vadeyi esas alan yaklaşımın önemli payı olduğunu kaydetti.

Yeni kredi kullanma talebindeki daralmanın bu özel dönemde normal karşılanması gerektiğine işaret eden Ataman, özellikle Türkiye’deki yeni ekonomik programın KKTC’ye de yansımaları sonrası 2025 yılında ekonominin çarklarının yeniden arzu edilen seviyede dönmeyi başaracağını ve bu süre zarfında hep beraber bu sıkıntıları paylaşarak aşmak zorunda olduklarını, gerek avantajlı krediler, gerekse yapılandırmalarla piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yıllardır öncelikli hedefleri olan kamunun bankaya borçlarının ödenmesi konusunda artık net bir istikrarın sağlandığına dikkat çeken Ataman, “Son altı yıl içinde devletimiz 1,5 milyar Türk Lirası ödeme yaptı. Bu yılın ilk sekiz ayında tahsilat rakamı 435 milyon Türk Lirası oldu. Kamu borçlarına yapılacak olan her tahsilat sonuçta bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma dönüşecek, halka ihtiyaçlarını çok daha uygun maliyetli krediler ile sağlamak yönünde önemli bir destek olacaktır. Kazancımız ülkemizin kazancınadır” şeklinde konuştu.

-"Artık şube açmak yerine mobil uygulamalara yeni fonksiyonlar katıyoruz”

Genel Müdür Ataman, Koopbank’ın dijitalleşmeyle ilgili çalışmaları hakkında da bilgi vererek, Koopbank’ın sektördeki kılavuz rolünü bu alanda da sürdürdüğünü söyledi.

Ataman, şöyle devam etti:

“Herkesin beğeni ile kullandığı lokomotif uygulamamız KoopCep’i, ardından ise mobil cüzdan uygulamamız olan HEPi’yi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Çıtayı daha da yukarı taşıyarak dijital servislerimizi finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren kuruluşların platformlarına açmaya başladık. Bunun ilk örneği banka entegrasyonu bacağında yer aldığımız Paycell dijital cüzdan projesi oldu. Geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık yeni şube açmak yerine yeni mobil uygulamalar sunduğumuz ve mevcut uygulamaları da yepyeni fonksiyonlar, deneyimler, kabiliyetlerle zenginleştirerek ilerlediğimiz bir dönemdeyiz”.

-“Üniversiteliye ilk mobil kimlik. UniPass yakında hizmette”

Dijitalleşmenin her sektörde deneyimleri farklılaştırdığını ifade eden Ataman, yükseköğrenim sektöründe fiziki öğrenci kimliklerinin yerini cep telefonu üzerinde yer alan dijital kimlik uygulamasının alacağı bir projeyi sonuçlandırmak üzere olduklarını söyledi.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman sözlerine şöyle devam etti:

“Çok yakında ülkenin ilk dijital öğrenci kimliğini DAÜ’de kullanıma sunuyoruz. Bu projenin ülkede bir ilk olması nedeniyle hem banka hem de DAÜ bacağında çok heyecanlıyız. UniPass adını verdiğimiz mobil uygulama üzerinde güvenli bir şekilde öğrencinin kimlik bilgileri tutulacak, sınıf yoklaması ve mobil cüzdan ile alışveriş, fatura ödeme, para transferi ve daha birçok işlem yapılabilecek. Bir sonraki aşamada UniPass ulaşımda da kullanılabilecek”.

-“Optimum ve KOOP24’e yeni yüz, yeni özellikler geliyor”

Yıl sonu itibarı ile tüm kartların yeni tip kartlar ile yenileceğini ve zenginleştirilmiş özellikler ile müşterilerine sunacaklarını ifade eden Ataman, şunları da aktardı:

“Tüm Koop24 banka kartlarımıza temassız özelliği geliyor. Ayrıca farklı müşteri gruplarına özel hazırlanmış yeni kredi kartlarımız da portföye ekleniyor. ATM ağımızda da ciddi bir genişleme sağlanmış olacak. Birçok ATM’mizi recycle özellikli, yani yatırılan parayı ödeme kabiliyetine sahip ATM’ler ile yeniliyoruz. Diğer taraftan, klasik pos cihazlarımızın yerini artık hayatımızın yer alanında gördüğümüz Android sistemli cihazlar alıyor. Bu kış ödeme sistemleri alanında müşterilerimizin birçok yeniliği göreceği bir dönem olacak.”

-Uluslararası katılımlı kooperatifçilik paneli

Koopbank’ın Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) üyesi olduğuna dikkat çeken Ataman, bu yılki kutlama etkinliklerinin bir parçası olarak yarın Genel Müdürlük Konferans Salonunda Avrupa’dan ve Türkiye’den çok değerli konuşmacıların yer alacağı bir panel düzenleyeceklerini belirtti.

Ataman, ‘Avrupa ve Kuzey Kıbrıs’tan örnekleriyle kooperatifçilik’ konusunun ele alınacağı panelde Kuzey Kıbrıs’tan ve yurtdışından gelen kooperatif kuruluşlarının değerli temsilcilerinin kendi ülkelerindeki deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını uluslararası bir bakış açısından dinleyicilerle paylaşacağını kaydetti.

-“Kooperatifleri rekabete karşı koruyoruz”

Ataman, sorumluluklarından bir tanesinin kooperatifleri rekabete karşı güçlü kılma ve onlara tasarruf sağlama olduğuna dikkat çekerek, bu amaçla Koopbank’ın kendi müşterilerine sunduğu birçok bankacılık hizmetini servis bankacılığı platformu üzerinden kooperatiflerin kullanıma verdiklerini, bu dijital servisler üzerinden kooperatiflerin artık direkt kendi kullandıkları yazılımlar içinden fatura ödeme, kredi kartı tahsilatı, EÖS/EFT ve daha onlarca hizmeti kullanabilme imkânına kavuştuğunu söyledi.

-“Ana görevlerimizden biri tarım ve hayvancılık sektörünü desteklenmek”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda geleneksel olarak etkin ve eksiksiz bir hizmet verilmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti. Kullandırılan kredilerin büyük kısmının Koopbank tarafından sağlandığı tarım ve hayvancılık sektörü hakkında da değerlendirmelere yer verdi.

Ataman, şunları ekledi:

“Kurulduğumuz günden beri en önem verdiğimiz nokta ülkede üretimin, verimliliğin devamı için çiftçi ve hayvancının desteklenmesi oldu. Geleneksel faiz destekli ve sıfır faizli kredilerinin yanında bu sene traktör ve ekipmanı alımı için de uygun faiz oranları ile kredi paketleri sağlıyoruz. Üretime destek için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizden herkes emin olabilir.”

-“çalışanlarımız bankamızın en önemli zenginliğidir”

Tarihsel olarak her dönemde Koopbank’ın çalışanlarına büyük değer verdiğini ve onları her zaman bankanın birer zenginliği olarak gördüğünü vurgulayan Ataman, şunları da kaydetti:

“Son 7 senede banka kadrolarını azaltarak daha verimli, daha çevik ve tasarruflu bir yapıya kavuştuk. Yeni personel alımlarında ve terfi aşamasında artık tamamen yazılı ve sözlü sınav sistemiyle hem hakkaniyet çerçevesinde hem de nitelik bazında seçilmiş kişilere görev veriyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlarda, personel politikamızdaki bu radikal değişimler belirleyici oldu.”

-“Her alanda topluma hizmet etmek misyonumuzun bir parçası”

Koopbank’ın her zaman toplumdan aldığını topluma verme anlayışıyla hareket eden bir banka olduğunu ifade eden Ataman, sadece ekonomik sonuçları olabilecek faaliyetlerde değil, hayata geçirdikleri eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkeye değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor ile her yaşta gence spor yapma imkânı tanıyan bir yapıyı barındırdıklarını ve ülke basketboluna çeşitli seviyelerde altı takım ile renk katarak büyük başarılara imza attıklarını belirtti.