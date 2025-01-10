Koop-Süt Yönetim Kurulu, 1 litrelik Koop-Süt ürününün fiyatını 4.50 TL indirimle, 49 TL olarak belirledi.

KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, indirimin 11 Ocak Cumartesi günden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Öztürk, indirim kararının, halk sağlığını ön planda tutarak yapılan istişareler neticesinde alındığını belirterek, hükümetin ilgili bakanlıkları ile yapılan görüşmelerin, üretimi artırmayı ve üretim maliyetlerindeki düşüşü tüketiciye yansıtmayı amaçladığını kaydetti.

Koop-Süt Yönetim Kurulu'nun indirim kararının, sütün erişilebilirliğini artırarak vatandaşların daha sağlıklı beslenmesini teşvik etmeyi hedeflediğini dile getiren Öztürk, “Bu indirim, süt tüketimini teşvik ederek, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan sütün herkes tarafından daha ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.