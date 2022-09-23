Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Biz vatandaşlıklar konusunu kaleme aldıkça yeni bilgiler ve ihbarlar gelmeye devam ediyor…
Bu kez daha önceki dönemlerden!
Maibe Mbuyamba ve
Jacquec Mbuyamba…
Dönemin bakanının önüne gitmiş o da imzayı basmış!
Bu insanlar şimdi ne yapıyorlar memlekete nasıl hizmet ediyorlar bilinmiyor…
Biraz karıştırınca başka bilgiler de aldık!
Jacquec Mybuyamba adlı kişi bakanlığa müracaat etmiş ancak eşi Maibe Mbuyamba’nın vatandaşlık müracaatı yok…
Gelin çıkın bakalım işin içinden!
Dönemin bakanının da Kutlu Evren olduğu iddiası var…
Kutlu bey eğer hatırında kaldıysa bu vatandaşlığın niçin verildiğini kamuoyuna anlatırsa en azından biz de öğrenmiş oluruz!
Biz bu vatandaşlık konularına niçin önem veriyoruz biliyor musunuz?
Asıl hak edenlere verilmedi için…
Geçenlerde Girne’den makinistlik yapan bir arkadaş aradı!
22 Senedir bu ülkede kendi dükkanını işletiyormuş, çocukları da burada doğmuş…
Tüm evrakları tamam olduğu halde uzunca bir süre bakanlığın kapısını aşındırmış ama vatandaşlığı alamamış!
Artık işin peşini bıraktım diyor…
Geçmişte bu konuda büyük yanlışlar yapıldı hak edenler alamadı, etmeyenler aldı ancak yeni bakan Öztürkler artık bu konuyu ciddi bir şekilde masaya yatırmalıdır!
Gerekirse bakanlar kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar yeniden değerlendirilmelidir…
Bu konuda bir de uyarı yapalım…
Yine geçmiş dönemlerde özellikle seçim öncelerinde listeler hazırlanır ve çalışma şartları hiç göz önüne alınmadan binlerce kişi vatandaş yapılırdı!
Bir keresinde ne oldu, iktidar değişince bu konuyu gündemine aldı ve seçim öncesi yapılan tüm vatandaşlıkları iptal etti…
Doğru ve yerinde bir karardı!
İleride yeni kaoslar yaşanmasın diye artık şu vatandaşlık işlerini daha ciddi ve devlet ağırlığında yapmak bir çok insanın mağdur olmamasını sağlayacaktır…
,…
Lefkoşa Devlet Hastanesinde çalışan bir arkadaş aradı…
Şimdilik isim vermeyelim bir kadından söz etti!
Güya ilgili bakanlık kendisini burada görevlendirmiş ve göndermiş…
Sıkça da ‘ben bakanın yakınıyım’ diye iddialarda bulunuyormuş!
Ancak devlet çalışanlarının dikkatlerini çekmiş…
Sürekli sisteme girip hastaların kayıtlarını inceleyip kendince yeni bir liste yapıyormuş…
Buradan bakan hanıma bir soralım, böyle bir görevlendirme yaptınız mı diye!
Sonra da hemen ekleyelim;
Bu kadının bir suçtan dolayı hüküm giydiği ve yurt dışına kaçtığını biliyor musunuz?
Suç konusu da sahtekarlıkla zimmetine para geçirmek…
Soruşturmaya değer bir konu doğrusu!
…
Yakıt ihalesi artık yılan hikayesine dönünce neyin doğru neyin yanlış oyduğunu biz de anlayamıyoruz…
Ancak dikkat çeken bir detay gözümüze takıldı!
İhale iptal edildikten sonra yapılan açıklamada 10 gün içinde pazarlık suretiyle yeni ihaleye çıkılacağı söylenmişti…
Yeni açıklamada da bu sürenin 20 güne çıktığını gördük!
Şunu demeye getiriyoruz;
Bu karar yakıt bitip ihaleden önce yine akaryakıt alımında kazıklanmamız içindir midir?
Biz burada ihale kargaşası yaşanırken birilerini cebi haksız yere dolacak gibi geliyor bize…
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Son olarak;
Yeni Ercan Havaalanı bu kez 15 Kasım’da açılacak gibi görülüyor…
Bir an önce açılsa da kurtulsak modundayız biz!
Burada soru şudur…
Açılıp ertesi gün kapanacak mı acaba?
Bunu niye sorduk peki…
Çünkü ideaya göre terminale elektrik bağlantısı yapılmadığı için açılış jeneratör şartlarında olacakmış!
Taşıma suyla değirmen çalıştıracaklar anlayacağınız…
Açılış sonrası kapanma ihtimali de hayli yüksek!
MESAJ KUTUSU
Sayın Alişan ŞAN, bir sendika başkanının sekreterini dün bakanlığınızda istihdam edince ortalık fena halde karıştı diye duyduk. Bu konuda şahsınıza karşı protesto gösterileri yapılacakmış, şimdiden gardınızı almanız öneriliyor…
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Sayın Adil ÖZYILKAN, geçmişte sabıkası bulunan bir kadın bakanlık tarafından görevlendirildi diye hastanede özel bir görev almış. Sisteme girip kayıtlı hastaların bilgilerini aldığı yönünde şikayetler yapılıyor. Diğer çalışanlar hayli huzursuz, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, bakanlığınız çalışanlarından bir kişinin odasını kendi ofisi haline getirdiği hatta burada dışarıda gelen personeli de çalıştırdığı yönünde bakanlık çalışanlarından ihbarlar yapılmaya başlandı. Gayet manidar bir durum umarız gereğini yerine getirirsiniz…
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Sayın Mete TOPÇU, Posta Dairesi müdürü olarak son günlerde çalışanlar arasındaki tartışmaları artık sonlandırmanız gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor. Burada eğer otoriteyi sağlayamazsınız polislik ve hastanelik olayların yaşanması an meselesi diyorlar…
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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, Girne’nin bazı bölgelerinde çöplerin toplanmasında sıkıntı yaşandığı yönünde şikayetler geliyor. Evlerinin önünde çöpleri biriken vatandaşlar bir hayli öfkeli mesajlar gönderiyor. Şube müdürünü bir makama çekin isterseniz, yerel seçimler öncesi bunun zararının siz görmeyin…
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Sayın Nur NADİR, gazetenizde çalışan meslektaşlar bu ayki maaşlarının ödenmediği konusunda ihbarlar yapmaya başladı. Umarız basın emekçilerini daha fazla bekletmez ve bir yerlerden yaratıp ödemeleri gerçekleştirirsiniz…
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Sayın Filiz BESİM, Devlet Laboratuarı yangınında elinizde çok önemli bir takım bilgiler olduğunu duyduk. Bunları kamuoyu ya da polisle paylaşırsanız soruşturma dosyayı yargıya daha erken intikal edecektir…
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Sayın Devrim BARÇIN, polisten 4 ayrı olumsuz raporu olduğu halde paravan evlilikle vatandaş yapılan kim? Milletvekili olarak bunları isimleriyle paylaşmazsanız bu furyanın önüne geçmek mümkün olmaz. Eğer çekinceniz varsa da bize pas edin lütfen!
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Sayın Erhan ARIKLI, 15 Kasım’da açılması planlanan Yeni Ercan Havaalanına hala elektrik bağlanmadığı ve açılışın jeneratör sesleri arasında yapılacağı iddia ediliyor. Dosta düşmana rezil olmamak için olaya el atmanız bekleniyor…
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Sayın Redif NUREL, Binboğa Yem Fabrikasında yaşanan 400 Bin TL’lik yolsuzluk olayı ile ilgili hem yargıya müracaat etmeniz hem de bu konuda kamuoyuna açıklama yapmanız bekleniyor. Umarız hortumlama olaylarının üstü kapatılmaz!
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Sayın Ünal ÜSTEL, ani İstanbul ziyaretiniz hayli merak uyandırmış ki bu konuda yoğun mesajlarınız geliyor. Umarız bir sağlık problemi yoktur, medyayı bilgilendirirseniz fena olmayacak…
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Sayın Nahit ÖNCÜ, mevcut başkan yerel seçimlerden dolayı görevi bırakınca UBP G.Mağusa İlçe Başkanlığına atandığınız duyduk hayırlı uğurlu olsun. Bölgedeki yerel seçimlerde sorumluluğunuz hayli büyük, şimdiden hazırlıklara başlamak gerek değil mi?
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