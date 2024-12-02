Atatürk Öğretmen Akademisi (AOA) Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine atandı.

Konedralı yaptığı yazılı açıklamada, bu atama ile ilk defa KKTC’den bir bilim insanının Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu'nda KKTC’yi ve Kıbrıs Türkçesini temsil edeceğini belirtti.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu'nun 30 Kasım tarihinde yapılan toplantısına davet edilen Prof. Dr. Güner Konedralı’ya Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından görev tebliğ edilerek Bilim Kurulu Üyelik Belgesi takdim edildi.

Konedralı Türk Dil Kurumu çatısı altında oluşturulan “Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Bilim ve Uygulama Kolu”, “ Terim Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu” ve “Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu”nda ülkeyi temsilen çalışmalar yürütecek.

Konedralı, bu çalışmalarda KKTC’yi temsil ederek Türkoloji ile ilgili çalışmalarda rol üstlenecek.

Prof. Dr. Güner Konedralı Kimdir?

Prof. Dr. Güner Konedralı, 30 Kasım 1968 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. İlkokul ve ortaokul öğrenimini, köyü Gönendere’de; lise öğrenimini ise Lefkoşa Türk Lisesi'nde tamamladı.

Lisans öğrenimini 1990’da Girne’deki Türk Öğretmen Kolejinde (şimdiki adıyla Atatürk Öğretmen Akademisinde) sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olarak tamamlayan Konedralı, 1990-1992 yılları arasında vatani görevini tamamlayarak sınıf öğretmeni olarak KKTC’de görevine başladı.

Aynı dönemde sırasıyla, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini (1995) ve doktora öğrenimini tamamladı (1999).

Meslek yaşamına, 1992 yılında sınıf öğretmeni olarak başlayan Konedralı, 1994 yılında Atatürk Öğretmen Akademisi'nde (AÖA) akademisyenlik hayatına da başlamış ve aynı kurumda yıllarca Türkçe ve Türkçeye bağlı dersleri yürütmüştür. 2011 yılından 2022 yılına kadar AÖA Öğretmenlik Meslek Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Güner Konedralı, 23 Mart 2022 tarihinde ise AÖA Başkanlığı'na atandı.

Hâlen AÖA Başkanlığı'nı yürüten Konedralı, akademik çalışmalarını daha çok Türkçe öğretimi ve Türkçe ders kitapları ile ilgili alanda yoğunlaştırmıştır. Ayrıca, dört farklı dönemde (2006, 2008, 2010 ve 2016) Milli Eğitim Bakanlığı için Kitap Yazım Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Hâlen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi için Türkçe programlarının oluşturulması, yenilenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık görevini de üstlenen Konedralı, evli ve iki kız çocuğu babası.