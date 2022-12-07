Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Enflasyon ve hayat pahalılığı canımıza okudu.
TL kullanan hem Türkiye’deki kardeşlerimiz hem de Kıbrıs Türkü TL’nin değer kaybı ile birlikte ezim ezim ezildi.
Türkye’de yaklaşan 2023 seçimleri bir umut olarak görünüyor.
Asgari ücrete ve kamu çalışanlarına okkalı bir zam beklentisi var.
Türkiye dev bir ülke büyük bir ekonomi bu söylentileri gerçeğe dönüştürebilecek enstrümanlara sahip…
Hem şuan ki iktidar hem muhalefet vatandaşı refaha kavuşturmak için elinden geleni yapmaya hazır…
Peki Türkiye şartlarına göre enflasyonun acı sopasını daha fazla yiyen Kıbrıs Türkü ne yapacak?
Asgari ücretli kara kara düşünüyor…
Asgari ücret ile yaşamak neredeyse imkansız KKTC’de!
Sendikalar 12 in TL civarında olması gerektiğini söylüyor yeni ücretin…
Bu arada hatırlatalım KTAMS’a göre 30 Kasım itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 153 TL olmuş!
Sendikanın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 94,51 TL, aylık 2 bin 835,30 yetişkin bir erkek için günlük 99,39 aylık 2 bin 981,70 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 105,76 aylık 3 bin 172,80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 72,10, aylık 2 bin 163 TL’ olduğunu açıkladı…
Bu rakamlara bakıldığından asgari ücretli resmen açlığa terk edilmiş durumda!
Hatırlarsanız son ekonomik krizden önce sendikalar asgari ücret beklentileri açıkladıklarında çalışanlar dahi buna inanmazdı. Bu kadar artış yapmazlar derdi…
Ama şimdi açıklanan rakamlara baktığımızda o bile az kalıyor…
Nereden nereye geldik!
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Türkiye’de kamu çalışanlarının da sağlam bir zam alacağı konuşuluyor.
Tabi ki seçimin bunda etkisi büyük…
Peki Türkiye’de yaşanan bu refah beklentisi KKTC’ye yansır mı?
Yani komşuda pişer bize de düşer mi!
Hatırlarsanız son zamlarda hayat pahalılığı yüzde 56 olmasına rağmen yüzde 44 zam yapıldığını gördük…
Kamuda gelir adaletsizliğinden darbeyi yiyen kesim de 2011 sonrası yani göç yasasıyla işe alınanlar olmuştu.
Hem de az alana çok çok alana az zam vaatlerine rağmen.
Bakalım bu sene toplumsal dengeyi sağlamak adına az alana çok çok alana az maaş politikası uygulanacak mı yoksa mutlu azınlığa dokunulmayacak mı?
Asgari ücretli günden güne hayattan koparken ve yoksullaşmaya terk edilirken buna yönelik bir önlem alınacak mı?
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Eğitimde yaşanan sıkıntıların hem farkındayız hem de bu durumdan çok üzgünüz.
Özellikle okullarda yaşanan hademe sorunu ile baş gösteren hjyen sıkıntısı kabul edilecek gibi değildir…
Yıkılan dökülen tavanlar, bakımsızlık sorunları say say bitmez…
Öğrenci kantinlerindeki pahalılık ve sağlıksız gıdalar, denetimsizlik belki de hepsinden önemli!
Okul yönetimlerine ve öğretmenlerimize saygımız sevgimiz sonsuz…
Bu gerçeği bir yere koyalım ama söz ettiğimiz bu olumsuzluklar gerçekten can sıkıcı!
Bakın ülkemizin en köklü devlet okullarından biri içinde kağıt, temizlik ve hijyen malzemelerinin de olduğu ihtiyaçları karşılamak için para toplamak zorunda…
400 lira çok bir para mı diyebilirsiniz belki ama evet artık bu ülkede yaşayan bir dar gelirli için büyük para…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, YÖDAK Kurulu kararı ile YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın diplomasının denkliğine ulaşılamaması ve geçersiz kılınması kararı çıkıp polise gönderilmesinin ardından gözler bir kez daha Cumhurbaşkanlığı’na çevrildi. Bu konuda son kararı siz söyleyeceksiniz…
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Sayın Turgay AVCI, diplomanızın denkliğinin araştırılması için alınan kurul kararından sonra her bir üyeye 1’er Milyon TL’lik dava açmanız kurum ve üniversiteler camiasında hayretle karşılandı. Umarız böyle bir karar bütün eğitim camiasını olumsuz etkilemez…
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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, yerel seçimlerde meclis üyesi adaylarından birisinin sizden sonraki belediye başkanı olarak tanıtmanız diğer adaylar arasında büyük öfke ile karşılandı. UBP Girne örgütünde kazan fena halde kaynamaya başladı, hakkınızda hayırlısı artık!
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Sayın İsmail ARTER, gıda zehirlenmesi sonucu önceki gün acile kaldırılmanızı üzülerek öğrendik. Son zamanlarda yaşadığınız adaylık krizinin de bunda payı olabilir diyorlar, büyük geçmiş olsun, bundan böyle biraz olsun dinlenme ve istirahat zamanıdır değil mi?
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Sayın Erdal ÖZCENK, İsmail başkanın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasından hemen sonra ilk ziyaretçiler arasında yer almış tamamen yerel seçimler üzerine uzun bir sohbet gerçekleştirmişsiniz. Başkan yufka yüreklidir bunun siyasi getirisi de mutlaka olacaktır, artık hayırlara vesile olsun…
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Sayın Nazım ARSLAN, Binboğa Yem Fabrikası yönetim kurulundan alındıktan sonra sırf inat olsun diye CTP’den belediye meclis üyesi adayı çıkarak partinize ders vermek istediğiniz konuşuluyor. Bizim ülkede siyasette her şey mubahtır değil mi?
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Sayın Alper KÖROĞLU, Mağusa Kaleçi’nden son 30 yıldır aynı aile fertleri bir türlü muhtarlık makamını bırakmayınca bölge halkının büyük bölümünün oylarını size yönlendireceği konuşulmaya başlandı. Belli ki bazıları muhtarlığı aileden kalan bir miras olarak görüyor olsa gerek…
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Sayın Soner KARASALİH, biraz geç de olsa nihayet sokağa indiğiniz ve Göçmenköy muhtarlığı için ziyaretlere başladığınız görülüyormuş. Burada da artık değişimin şart olduğu kesin ancak bizim eve gelirken de beyaz bir zarf ile et ve süt ürünleri ile birlikte gelmeyi sakın unutmayın olur mu? Malum hayat şartları hayli zorlaştı…
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Sayın Mustafa NAİMOĞLULARI, et fiyatları konusunda hükümet ile önce anlaşıp sonra da anlaşma yok diye açıklama yapmanız özellikle de kasaplar arasında büyük tepkiyle karşılandı. Belli ki artık tamamen kriz üzerine politikalar üretmeye başladınız!
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Sayın Ali Çetin AMCAOĞLU, yerel seçimler için Gönyeli’de kendinize özel bir ekiple seçim çalışması yürüttüğünüz ve hayli disiplinli bir otorite sağlamaya başladığınız konuşuluyor. Eski kurtların seçim çalışması bambaşkadır değil mi?
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