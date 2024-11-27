Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 163 milyon 705 bin TL’lik Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve 600 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçeleri kabul edildi.

Komitede, ilk olarak TAK bütçesi, Komite üyeleri, bazı milletvekilleri, Maliye Bakanlığı personeli ve TAK yetkililerinin katılımıyla ele alındı.

Görüşmede, ilk olarak söz alan, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, TAK’ın kısıtlı bir kadroyla, diğer devlet kurumlarına göre daha tarafsız bir şekilde haberleri eksiksiz bir şekilde takip ettiğini kaydederek, Kurum’a çalışmalarında başarılar diledi.

Şahiner, Bakanlıkların yurtdışı ziyaretlerine TAK Ajansı’nın daha fazla eşlik etmesiyle, Kıbrıs Türk halkının daha detaylı ve tarafsız bilgilendirileceği görüşünü paylaştı.

Bütçeye yapılan artışa dikkat çeken Şahiner, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’dan mevcut talep ve eksikliklere dair bilgi talep etti.

- Gürdallı

Ardından söz alan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, altı yılın ardından bu yıl ilk kez ek mesailer için öngörülen artışın verildiğine dikkat çekerek, Maliye Bakanlığı personeline teşekkür etti. Gürdallı, muhabirlerin, gece geç saatlerde biten bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, sürekli ek mesaiye kalma durumunda olduğunu kaydetti.

Bu yıl emekli olan personelin yerine üç muhabirin istihdam edileceğini belirten, bütçedeki artışın ondan kaynaklı olduğunu söyleyen Gürdallı, personel sayısında artış olmadığını ancak sayıyı korumaya çalıştıklarını ifade etti. Gürdallı, Kurum’da eskiyen ve değiştirilmesini talep ettikleri araçlar hakkında bilgi verdi.

TAK Müdürü Gürdallı, bir devlet haber ajansı olan TAK’ın sadece hükümet yetkililerinin değil, tüm vekillerin sesini sansürsüz bir şekilde haberleştirdiğine de dikkat çekti.

- Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da TAK’ın ülkenin haber alma ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını kaydederek, geçmiş yıllarda olduğu gibi, özel haber ve özel röportajlara üretmeye dönmüş olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı, bunu önemli bulduğunu belirtti.

Haberlerde barış gazeteciliği ve barış dili kullanılmasının tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Özuslu, KKTC Anayasası’nda vizyonun da barış içerisinde yaşanılması olduğunu söyledi, haberlerde çatışmacı dil kullanılmasının kaçınılması gerektiğini, bunun başaran diğer ülkelerin kamu ajansları olduğunu, bu ajansların örnek alınabileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, Özuslu, Güney'deki "Kıbrıs Haber Ajansı"yla bazı siyaset ötesi iş birliği adımları atılması önerisinde bulundu, “Toplumları birbirine yakınlaştıracak söylemler önemlidir.” dedi.

Özuslu, TAK binası, şubeleri ve çalışmaları hakkında bir dizi soru yöneltti.

- Gürdallı

TAK Müdürü Gürdallı da Milletvekili Özuslu’nun konuşmasına yanıt vererek, Güney'deki haber ajansıyla ve farklı kurumlarla iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Gürdallı, TAK'ın devletin resmi haber ajansı olarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar ve resmi kurumların basın açıklamalarına yer verdiğini ancak muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin de sesini duyurduğunu vurguladı.

İnşaat halinde bırakılan ardından başka amaçlar için planlandığı bildirilen bir TAK binası olduğunu hatırlatan Gürdallı, bu binaya kıyasla lokasyonu çok daha merkezi olan TAK’ın mevcut binasında bazı iyileştirmeler yapıldığını anlattı. Gürdallı, buna rağmen, yeni bina ihtiyacının devam ettiğini vurguladı.

TAK Müdürü Gürdallı, yasa değişikliğine yönelik hedeflerini de milletvekilleriyle paylaştı.

Ardından TAK bütçesinin oylamasına geçildi. 163 milyon 705 bin TL’lik TAK bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

- 600 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

TAK bütçesinin kabulünün ardından, Komite’de Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi ele alındı.

Görüşmeye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Levent Arıkoğlu katıldı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, geçen seneden bu seneye sahip olunan envanterlerle ilgili bilgi istedi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Arıkoğlu, Teşkilat Başkanlığının toplumun gözünde iyi bir yere sahip olduğunu dile getirerek, araç gereç ve envanterlerde verilen sözlerin yerine getirilmediğini fakat kendi imkanlarıyla takviye yaptıklarını kaydetti.

Teşkilatın envanterleri hakkında bilgi veren Arıkoğlu, son zamanlarda alınan araç ve gereçlerin sayısını aktardı.

Ardından oylamaya geçildi. 600 milyon TL’lik bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla devam ediyor.