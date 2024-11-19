Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor.

619 milyon 500 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik milletvekilleri söz alarak taleplerini ve eleştirilerini aktarıyor.

- Çolakoğlu

Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu, konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Çolakoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil’in Orkestra’ya yönelik çalışmalarını takdir ettiğini kaydetti, ancak bireysel çalışmaların Orkestra’nın çalışmalarını sürdürmesinde yeterli olmadığını, kadroların doldurulması gerektiğini söyledi.

Dünyaya açılan en önemli pencerelerden sanat alanında Senfoni Orkestrası’nın büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Çolakoğlu, son dönemde Orkestra’nın “çöküş dönemi” yaşadığını savundu, çalışmaların devamı için gerekli 10-12 kadronun bu dönemde giderilmesi talebinde bulundu, böylece yurt dışından takviyelerin azaltılmasıyla bütçe tasarrufu da yapılabileceğini kaydetti.

- Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros, ülkede Cumhurbaşkanlığı pozisyonunun önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğü siyaset nedeniyle” birçok uluslararası platformda, diplomatik ve siyasi çalışmalarda Kıbrıs Türk toplumunu temsil edemediğini savundu, bunun bedelleri olduğunu ifade etti.

Toros, “Bu durum kabul edilebilir değildir. Biz Kıbrıs’ın sadece Kıbrıs Rum kesimi tarafından temsil edilmesinden rahatsızız. Cumhurbaşkanı'nın bu tutumunu gözden geçirmesi gerekir.” dedi.

Bölgede her an Kıbrıs’ı ilgilendiren gelişmeler yaşadığına dikkat çeken Toros, Kıbrıs’ın etrafında deniz yetki alanlarının netleştirilmemesinin, müzakere imkanı olmamasından dolayı siyasi bir sorun olduğu görüşünü paylaştı. Bunun Türkiye ve Yunanistan’ın kendi menfaatlerini koruyamamasının sebebi de olduğunu öne süren Toros, iki ülke arasındaki görüşmelerde Kıbrıs meselesinin hep ertelenen konu olduğunu, bunun sürdürülebilir olmadığını savundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs çözüm sürecini canlandırmaya yönelik 2024 yılı itibarıyla çalışmalarına da değinen Toros, Guterres’in iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı herhangi bir çözüm modeli dışında bir çözümü kabul etmeyeceğinin açık olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı'nın bir diğer sorumluluğu olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndaki sıkıntıları da dile getiren Toros, mevcut Cumhurbaşkanlığı'nın, önceki Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Senfoni Orkestrası’na verilen önemi vermediğini öne sürdü. Fikri Toros, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yaşanan sıkıntılar nedeniyle sezonu açamadığını belirterek, mali düzenlemeler yapılması ve sanatçıların istihdam edilmesinin Cumhurbaşkanlığı'nın asgari sorumlulukları arasında olduğunu ifade etti.

- Şahiner

Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki bazı rakamlar hakkında bilgi istedi, artışların neden kaynaklandığını sorguladı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ise bütçedeki kalemlere ilişkin Şahiner’e bilgi verdi.

Şahiner, mahkemelerin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesine taşınmasıyla ilgili açıklamalar hakkında da bilgi istedi. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Donangil, mevcut yerleşkede böyle bir plan olmadığını, ancak Yüksek Mahkeme binasının ileride aynı bölgede yer almasına yönelik görüşmelerin olduğunu kaydetti.

- Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinden kaynaklı bütçede yapılan artışlara dikkat çekerek, “bu artışların yüksek olmasını” eleştirdi.

Özuslu, Yerleşke’nin sadece elektrik harcamalarının Sayıştay’a ayrılan bütçe kadar olacağını savundu. Yerleşke’ye taşınılmasının ardından ortaya çıkacak masraflara da dikkat çeken Özuslu, hazırlanan bütçenin uygulamada tutmayacağı görüşünü paylaştı. “Bir yıllık maliyet hesaplandı mı?” diye soran Özuslu, vatandaşın çektiği ekonomik sıkıntılara değinerek, “Bu toplumun bir kuruşunu bile bu fuzuli işler için harcatmamak gerekiyor.” dedi. Özuslu, söz konusu yerleşkenin farklı bir amaçla kullanılması gerektiğini savundu.

- Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, muhalefet vekillerinin ardından söz alarak, yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın halkla iç içe ve uluslararası toplumdan kopmayan bir Cumhurbaşkanlığı yürüttüğünü kaydederek, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki komitelere dikkat çekti.

“Hem iç siyaset hem de dış ilişkiler bağlamında çalışmalar sürüyor” diyen Hasipoğlu, bu konuda tüm siyasi partilerle de bilgilendirme toplantıları yapıldığını hatırlattı.

2020 yılında duyurulan yeni siyasetin önemine değinen Hasipoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu öneriyi hiçbir zaman reddetmediğini savundu, o günden beri ortak bir zemin arayışına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hasipoğlu, BM parametrelerinden sapılmış olduğuna yönelik açıklamalara da yanıt vererek, iki tarafın da yıllar boyunca bunu istediği ve müzakere ettiğinden dolayı BM’nin gündemine federasyonun getirildiğini ancak bu zeminde hiçbir ilerlemenin kaydedilemediğini vurguladı.

Kıbrıs’ta “siyasal eşitlik” anlamında uzlaşmanın olmadığını kaydeden Hasipoğlu, “iyi niyetten yoksun olan” Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türkleriyle herhangi bir paylaşıma taraf olmadığını, bunu birçok kez ifade ettiğini söyledi, bu nedenle Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın masadan kaçmadığını ve devamlı olarak muhatabı Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü belirten Hasipoğlu, son müzakere sürecinde de yine Kıbrıs Türk tarafının yaptığı tüm açılımlara rağmen masanın çökme sebebinin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu söyledi. Hasipoğlu, izlenen politikayı “doğru zamanda ortaya konulmuş bir politika” olarak değerlendirdi.

Bütçeyle ilgili ifadelere de yanıt veren Hasipoğlu, söz konusu yerleşkede Meclis’in de yer alacağını, çalışma ortamlarının iyileşeceğini belirtti. Hasipoğlu, bu konuda, milletvekillerine “vizyonlarını genişletme” çağrısında bulundu.