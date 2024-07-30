Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la gerçekleştirdiği görüşmede Lübnan konusunun da ele alındığını belirterek, görüşme sonrasında Kombos’un yaptığı açıklamaya yer verdi.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın tıpkı Sudan ve İsrail’de yaşanan gelişmelerde olduğu gibi Lübnan konusunda da “Estia” planı çerçevesinde hazırlıklarını gerçekleştirdiğini belirterek; “Gerek kalmamasını umut ediyoruz ama gerekmesi halinde bir güvenlik köprüsü görevi görmeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Filistin’e insani yardımın durumuna ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine ise Kombos, Filistin’e yönelik her türlü insani yardımın zorluklarla yüz yüze kaldığını ancak yardım konusunda her türlü çabanın devam ettiğini söyledi.

Kombos, ortak devletlerle her türlü senaryoyu ele almakta olduklarını belirtirken, bölgedeki gelişmelerin durumu zorlaştırdığını vurguladı.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise dün yaptığı açıklamada, “Kıbrıs kendini koruyabilecek ve savunabilecek durumdadır.” şeklinde konuştu.

Habere göre Palmas, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetlenmesi ihtimaline karşı RMMO’nun tedbirler aldığını da doğruladı.