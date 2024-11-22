Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Güney Kıbrıs’ta bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Economist” sempozyumunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde İsrail ve Filistin’i ziyaret edeceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, 20. Economist sempozyumundaki konuşmasında,

Ukrayna, Lübnan, İsrail ve İran konularında hükümetinin görüşlerini dile getirdiğini bildirdi.

Gazete, konuşmasına geniş yer verdiği Kombos’un ayrıca, AB’nin bu konularda ABD’yle daha iyi iletişim kurması gerektiğini söylediğini aktardı.

Kombos konuşmasında Türkiye’ye de değinerek, “bölgede uzlaşmazlık yaratmak yerine yapıcı rol üstlenmenin Türkiye’nin elinde olduğunu” söyledi.