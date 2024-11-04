Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Doha’da bir dizi temasta bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Kombos dün yaptığı açıklamada Doha’daki temasları çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yle ikili ilişkilerin özellikle yatırımlar ve ticaret alanında güçlendirilmesi yanı sıra Lübnan ve Gazze’deki durumu ele aldıklarını ifade etti.

“X” platformunda yaptığı açıklamada Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yle görüşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kombos, ikili ilişkilerin özellikle yatırımlar ve ticaret alanında güçlendirilmesi konusunda "esaslı bir görüşme yaptıklarını" yineledi.

Haberde görüşmenin bölgesel ve uluslararası çıkarları ilgilendiren önemli konular yanı sıra Lübnan ve Gazze’deki duruma odaklandığı da kaydedildi.

Kombos açıklamasında acil ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Katar’ın da dahil olduğu bölgesel gerginliğin azaltılması konusundaki arabuluculuk çabalarının belirleyici öneme sahip olduğunu da ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Al Sani ile Kombos’un özellikle yatırımlar ve ticaret alanındaki iş birliği ilişkileri ile bunların desteklenmesi ve güçlendirilmesini ele aldıklarını ifade etti.

Kombos’un Doha temasları çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İş Birliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah bint Rashid Al-Khater’le görüştüğünü de yazan gazete, görüşmenin ikili iş birliğinin boyutları ile Ukrayna, Gazze ve Lübnan başta olmak üzere mevcut bölgesel gelişmelere odaklandığını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında iki bakanın iki ülkenin insani yardım ve kalkınma alanındaki iş birliği yanı sıra Gazze ve Lübnan’daki son gelişmeleri ve gerilimin azaltılması yollarını ele aldıklarını belirtti.

Gazete Kombos’un bugün Londra’ya gideceğini ve yarın Londra’da bir dizi temasta bulunacağını da ekledi.