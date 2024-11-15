Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenecek “Sir Bani Yas” Forumu’na katılacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, BAE Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve “diyalog ve görüş alışverişi platformu olarak gelenekselleşen” Sir Bani Yas Forumu bu yıl 15-17 Kasım’da “Orta Doğu ve Körfez’de Güvenlik ve İstikrar” gündemiyle yapılıyor.

Kombos’un BAE Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan’ın davetlisi olarak katılacağı foruma AB üyesi ülkelerin, Doğu Akdeniz ülkelerinin dışişleri bakanları ve uluslararası örgütlerin temsilcileri de katılacak.