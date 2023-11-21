Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un AB’li mevkidaşlarına, Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulmasına yönelik önerisine dair bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Kombos, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Güney Kıbrıs’ın aldığı bu inisiyatifin hangi aşamada olunduğuna dair bilgi verdi ve İsrail’in de şu ana kadar, bu konuda olumlu tutum sergilediğini anlattı.

Gazete, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün akşam, Orta Doğu’daki durumun ve Gazze’ye yönelik insani yardım koridorunun görüşülmesi için gayrı resmi toplantı düzenlediğini kaydetti.

Kombos’un, yaptığı bilgilendirmenin ötesinde, İsrail’in “Amalthea” insani yardım koridoruna olumlu yaklaşım sergilemesinin üzerinde durduğunu belirten gazete, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat’ın açıklamalarının da bu yaklaşımı doğrular nitelikte olduğunu yazdı.

Haberde, telekonferans toplantısına katılan Hayat’ın, ülkesinin kesin şekilde “Amalthea Planı” lehinde pozisyon aldığını dile getirdiği ifade edildi.