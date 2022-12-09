Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Öncelikle şunu kabul etmek gerek ki UBP en başta hata yaptı…
Yerel seçim adaylarını parti yetkili kurullarına bıraksaydı bu kadar başı ağrımayacaktı!
Şimdi bunun ceremesini çekiyorlar…
Partili kurmaylar bir toparlanma sürecinde olduklarını söyleseler de önümüzdeki 15 gün içinde bu konuda ne kadar başarılı olurlar 25 Aralık akşamı bunu hep birlikte göreceğiz!
Ama UBP içinde yaşanan en büyük olumsuzluk da parti disiplininin gitti gidiyor olmasıdır…
Önce Mağusa, sonra Lapta-Alsancak şimdi de tepeden inme kararlar Güney Meserya’da patlak verdi!
Parti bir başka adayda karar kılınca, mevcut başkan bu kez kendi değil ama oğlunu bağımsız olarak aday çıkardı…
25 Aralık seçimlerinde iki UBP’li aday olurken bundan en fazla da CTP’nin şu anki belediye başkanının işine gelecek ve eğer bir sürpriz olmazsa ipi bir kez daha göğüsleyecek gibi görülüyor!
Ama yine de son hafta çok önemli…
Hani hep diyoruz ya UBP için Lefkoşa ve Mağusa olmazsa olmaz diye!
Bunun diğer belediyelere de sıçramasını bekleyebilirsiniz…
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Mevcut Vadili Belediyesi Başkanı Mehmet Adahan önceki gün yaptığı açıklamada parti başkanına çok ciddi suçlamada bulundu…
Muhalefetin ağzıyla konuştu!
Ben seçilmişim, sen atanmışsın dedi…
Muhalefete de büyük bir koz verdi!
Şimdi muhalifler bunu seçim sürecinde tepe tepe kullanacaklardır…
Disipline vereceklerse de verecekler diyor şimdiki başkan!
Bu söylemden sonra parti yetkili organları çoktan acil gündem ile toplanmalı ve gereğini yapmalıydı…
Geciktikçe de süreç parti adayının aleyhine işleyecek!
Otorite boşluğu fazlasıyla sırıtacak…
Tabi ki bu bizim değil UBP’nin kendi sorunudur!
Yılların partisi kendi sorunlarını çözerken fazla da gecikmemelidir…
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Mehmet Adahan’a gelince…
Son 3 dönemdir belediye başkanıdır!
Bizim de sayıp sevdiğimiz bir kişidir ama koltuğun yine aileden birine verilmesi için ısrarını anlamak da mümkün değildir…
O koltuk aileye gökten zembille filan inmemiştir!
Koltuğun yeni sahibini de bölge insanının iradesi belirleyecektir…
Hangi koltuk olursa olsun!
Orada oturmak sınırsız değildir…
Başkalarına da imkan vermek, yeni enerji bakımından önemlidir!
Hatta buradan seslenmek gerekiyor;
Yerel yönetimlerde artık sınırsız başkanlık değil, iki dönem başkanlık sınırı şart olmuştur…
Meclis bu konuda mutlaka sorumluluk üstlenmelidir!
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Bu arada seçmenin halleri de felaket ötesi bir durum…
Başkan adayları ile konuşuyoruz en büyük sıkıntıları seçmenin projelere değil de menfaatlere dayalı görüşler belirtmesi!
Kimi su faturalarının kimi de elektrik faturalarının ödenmesini şart koşuyorlar…
Sobaya odun isteyenler de var, bahçeye gübre isteyenler de!
Bu arada şu soru da çok soruluyormuş;
Kazanırsan oğlumu ya da kızımı belediyeye istihdam edecek misin?
Kelle başı nakit isteyen de var…
Elbette her seçimde müdahalesiz irade çok önemli ama görülen o ki seçmen de bu konuda çok yol kat edememiş gibi görülüyor!
Al gülüm ver gülüm ile bir arpa yolu mesafe bile almak mümkün değildir…
Kendi adımıza bu seçim sonuçlarından da çok umutlu değiliz!
Ha keşke yanılsak, ha keşke seçmen bizi utandırsa…
Ha keşke artık bireysel değil de toplumsal menfaatler ön plana çıkarılsa!
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MESAJ KUTUSU
Sayın İlker EDİP, bazı medya mensuplarından tehditler aldığınızdan yana şikayet ediyormuşsunuz. Seçim öncesi olmadıkları halde kendilerini gazeteci sayanlar hep olacaktır bunun da gerçek nedeni tamamen maddi konulardır. Eğer isim verirseniz seve seve deşifre edebiliriz ki tüm meslektaşlar zan altında kalmasın…
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Sayın Berhan ONGAN, Hızır Müdahale ekibinin de başına sizin getirildiğiniz konuşuluyor. Yükseldikçe yükleniyorsunuz bakalım daha ne kadar dayanacaksınız. Bu arada baskınları medya eşliğinde yaparsanız kamuoyuna duyurulmasında çok daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz, kolaylıklar dileriz…
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Sayın Rauf DENKTAŞ, yeni yıl için yurt dışından 18 charter seferle bir ilke imza atmaya hazırlanıyormuşsunuz. Genç turizmcilerin başarısı ülke ekonomisi için büyük katkılar sağlayacaktır, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, LTB belediye meclis üyesi adaylığında hemen tüm partilerden destek aldığınız ve seçim sonuçlarında rekor kıracağınız konuşulmaya başlandı. Hekimlik mesleğiniz de rakipleriniz arasında sizi bir adım önde götürmeye yetip de artıyor bile…
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Sayın Mehmet HARMANCI, her Perşembe günü yerel seçimler için Lefkoşa’nın nabzını tutan kamuoyu yoklaması yaptırdığınız konuşuluyor. Bu arada en meraklı kesim de rakip partiler oluyor en azından birisini kamuoyuna açıklamayı düşünür müydünüz?
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Sayın Zerrin ÜSTEL, yerel seçimlere iki hafta kala kadınlara özel ziyaretlerde bulunarak seçim çalışmalarına katıldığınız ve son güne kadar da özel bir ekiple yoğun ziyaretler gerçekleştireceğiniz söyleniyor. Lapta Huzurevi’ni de ihmal etmeyin zira en çok ilgiyi onlar bekliyor…
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Sayın Adnan ERASLAN, Lefke Bağımsız Belediye Başkanlığına sol oyları bölmek için aday olduğunuz iddia edilmeye başladı. Bu konuda resmi bir açıklama yaparsanız kamuoyunda da yanlış değerlendirmelerin önüne geçmiş olursunuz…
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Sayın Özer KANLI, Kıbrıs Gazetesi’nde göreve geldikten sonra yazar kadrosuna önemli isimleri katmak için görüşmeler yapmaya başladığınız söyleniyor. Siyasi dengeyi sağlayabilirseniz gazetenin tirajına önemli katkılarda bulunabilirsiniz, kolaylıklar dileriz…
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Sayın Mevlüt YENİ, bir seçim sürecinde daha Kanada dönüşü DP’ye ve iktidar ortaklarına destek için memlekete gelmiş ve yoğun çalışmalara başlamışsınız. Şu anda partinizin en büyük sorunu disiplin öncelik olarak bu konuya ağırlık vermeniz bekleniyor…
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Sayın Reşat AKAR, Diyalog Gazetesinin 10’ncu kuruluş yıldönümü yemeğinde çok duygusal bir konuşma yapıp salondaki herkesi hayli etkilemişsiniz. Bir de sürekli giden personele sitem etmişsiniz, biraz maaşlara zam yaparsanız bu sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır değil mi?
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