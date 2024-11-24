Kolombiya’nın birçok kentinde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetine tepki göstermek için meydanlara inen yüzlerce kişi protesto düzenledi.

Başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Cali gibi büyük şehirlerde toplanan kalabalık gruplar, hükümetin politikalarına tepki gösterdi.

Bogota'daki Ulusal Park’ta bir araya gelen yüzlerce kişi, müzik ve sloganlar eşliğinde tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan protestoculara hitap eden muhalif siyasi parti temsilcileri, hükümetin çıkarmayı planladığı reformların ülkeye zarar vereceğini öne sürdü.

Gösteriler olaysız şekilde sona ererken, güvenlik güçleri devlet binalarının çevresine güvenlik bariyerleri kurarak önlem aldı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede herkesin protesto hakkına sahip olduğunu ve önceki hükümetlerin aksine göstericilere zarar verilmediğini vurguladı.

Demokratik bir yönetim anlayışına bağlı olduklarının altını çizen Petro, "Bana karşı kendilerini ifade eden insanların sayısı ne olursa olsun, hükümetim onların tüm demokratik güvencelere sahip olmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.