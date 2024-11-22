Kolombiya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerine destek verdiğini ve bu kararlara uyacağını açıkladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin tanındığı ve Kolombiya'nın bu kararlara uyacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kolombiya, sınırları içinde ve ötesinde barışa olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor. Kolombiya, Filistin halkının başına gelenler ve İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırım eylemleri karşısındaki tutumunu yineliyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da ifade ettiği gibi; Kolombiya her zaman barışı sağlamaya yönelik çabaları destekleyecek ve her türlü savaş eylemini reddedecektir." ifadelerine yer verildi.

Kolombiya hükümetinin çok taraflılık ilkelerine ve uluslararası hukuka dayalı düzene olan inancının vurgulandığı açıklamada, UCM ve küresel düzeyde adaletin sağlanmasından sorumlu diğer organlar tarafından alınan kararlara saygı duyulduğu ve bunlara uyulacağı belirtildi.

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.