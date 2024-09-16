Almanya'nın Köln kentinde patlamanın yaşandığı eğlence mekanının bir Türk'e ait olduğu belirtildi.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre Almanya'nın Köln şehrinin merkezinde büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi. Polis, patlamanın ardından "büyük bir operasyon" başlattı.

Pazartesi sabahı erken saatlerde yerel saatle 05:50 sularında meydana gelen olayda, aralarında ağır yaralı bir temizlikçinin de bulunduğu iki kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan bir paylaşımda, Batı Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki polisin bariyerleri kaldırmadan önce, Köln'ün ana eğlence bölgesi olan Hohenzollernring'de Rudolfplatz ve Friesenplatz metro istasyonları arasındaki büyük bir alanı kordon altına aldığı bildirildi.

Polis, gece hayatıyla popüler olan bölgede bir gece kulübünün girişinin dışında meydana gelen patlamanın nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Bir polis sözcüsü yerel televizyona yaptığı açıklamada patlamanın günün ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi halinde daha fazla kişinin zarar görebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, patlamanın meydana geldiği eğlence mekanının bir Türk'e ait olduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, 2011 yılında açılan Vanity gece kulübünün dışında birkaç cam pencerenin patladığı ve tavan panellerinin sarktığı görülüyor.