Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) hayata değer katan kadınlarla yaptığı belgesellere Jale Derviş’i anlatarak devam ediyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Önder Alışveriş Merkezleri sponsorluğunda hazırlanan belgeselin çekimleri tamamlanırken KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, derneğin 20’nci belgeselinin en kısa zamanda toplumla buluşacağı müjdesini verdi.

Jale Derviş’in müzikle iç içe olan çocukluğu, gençliği, piyano eğitimi için gittiği İngiltere’deki anıları, Victoria Kız Lisesi’ndeki öğretmenlik yaşamı ve 1950’lerde Lâkadamya Radyosu’ndan başlayarak Bayrak Radyosu’nda canlı müzik programlarına uzanan, Kamran Aziz ile birlikte Klasik Batı Müziğinin ülkede yayılmasında başı çeken öncü ve değerli çalışmaları ailesi, arkadaşları, bugün toplumda önemli yerlere gelmiş öğrencileri ve araştırmacı yazarlar tarafından belgeselde anlatıldı. Öğretmenlerin öğretmeni olarak anılan piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş’in yaşamı KÖDER tarafından belgeselle gelecek kuşaklara taşınmış olacak.