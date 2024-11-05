Koç başı imzası en çok size yakışır ey CTP
“ERHÜRMAN’DAN ÖZTÜRKLER’E AÇIK MEKTUP” BAŞLIĞI İLE BASINDA YER ALAN HABERDE ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP GENEL BAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN’IN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAŞANANLAR İLE İLGİLİ “KIBRIS TÜRK DEMOKRASİSİNE VE KIBRIS TÜRK HALKINA SON DARBE OLARAK “KOÇBAŞI” TANIMLAMASI YAPMASININ ARDINDAN “ASLINDA GERÇEK KOÇ BAŞI KİM?” SORUSU BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELEREK ÜLKE DEMOKRASİ TARİHİNDE KARA BİR LEKE OLARAK DURAN ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ’NİN (ÖRP) KURDURULMA SÜRESİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR AKLA GELDİ.
HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKANI KUDRET ÖZERSAY’IN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNE YÖNELİK SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME VE YORUMLARDA “KIBRIS TÜRK DEMOKRASİSİNE VE KIBRIS TÜRK HALKINA SON DARBE OLARAK ASLINDA GERÇEK “KOÇBAŞI”NIN KİM VE HANGİ PARTİ OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.
KOÇBAŞI İMZASI NEDEN TUFAN ERHÜRMAN’A YAKIŞIR DİYE DEMOKRAT GAZETESİ OLARAK SORUYOR VE CEVAPLARI VERİYORUZ ;
KIBRIS TÜRK DEMOKRASİ VE SİYASİ TARİHİNDE DIŞ MÜDAHALEYE ÇANAK TUTARAK ÇİRKİN PAZARLIKLARA GİRİP ÖRP DENEN UCUBE YAPIYI ÜLKENİN BAŞINA MUSALLAT EDEN KİMDİ?
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
PARTİLERİNİ BİR GECEDE SATARAK KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYA GÖNÜLLÜ OLAN VE TÜM BAKANLARI YOLSUZLUK İDDİALARI İLE GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLEN ÖRP’NİN KKTC’YE VERDİĞİ ZARARLARA KİMLER ÇANAK TUTTU?
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
DIŞ MÜDAHALE İLE BİR GECEDE BİR GARAJDA KURULDUĞU İDDİA EDİLEN ÖRP İLE ÜLKE DEMOKRASİSİNİN YARA ALMASINDA KOÇBAŞI OLARAK KAPIYI KİMLER AÇTI?
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
“ÜLKE TARİHİNİN GAYRİ MEŞRU KURULAN İLK HÜKÜMETİ CTP-ÖRP HÜKÜMETİNİN DENİZ AŞIRI MİMARLARINDAN TALİMAT ALAN KİMLERDİ
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
İKTİDAR HIRSI İLE SEÇİMSİZ OLARAK ÖRP GİBİ BİR ÇIKAR GRUBUNU KIBRIS TÜRKÜNÜN SIRTINDA KAMBUR YAPAN VE KOÇBAŞI OLARAK “KIBRIS TÜRK DEMOKRASİSİNE VE KIBRIS TÜRK HALKININ SANDIK İRADESİNE İHANET EDEREK DEMOKRASİYE İLK DARBENİN VURULMASINA GÖZ YUMAN KİMLERDİ?
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
CEMAAT YURTLARININ RESMİ AÇILIŞINI ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İLE YAPAN PARTİ KİMDİ?
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
TERÖRİST FETULLAH GÜLEN’E YAYIN ORGANI GAZETEDE TERÖRİST DİYEMEYEN PARTİ KİMDİ?
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 101. YAŞININ KUTLANDIĞI BU YILKİ 29 EKIM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İLE İLGİLİ MESAJ YAYINLAMAYAN PARTİ KİMDİ?
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ....
ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP’NİN YAKIN SİYASİ TARİHİMİZE SÜRÜLEN KARA LEKELER İLE İLGİLİ ÖRNEKLERE ESKİ DEFTERLERİN SAYFALARI SIĞMAZ.
VE BUGÜN ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP’NİN GENEL BAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN’IN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAŞANANLAR İLE İLGİLİ “KIBRIS TÜRK DEMOKRASİSİNE VE KIBRIS TÜRK HALKINA SON DARBE OLARAK “KOÇBAŞI” TANIMLAMASI YAPMASINA KARGALAR BİLE GÜLMEKTE.
YAKIN SİYASİ TARİHİN KARA LEKELERİNİN MİMARI OLAN CTP’NİN GENEL BAŞKANI OLARAK KİM KOÇBAŞI ORTADA…
KOÇBAŞI İMZASINI TEK HAK EDEN SİZSİNİZ EY TUFAN ERHÜRMAN.
ÇÜNKÜ CTP SAYESİNDE O KARA GÜNDEN SONRA DAVUL KIBRIS TÜRKÜNÜN BOYNUNDA ASILI OLDU AMA TOKMAK HEP BAŞKALARININ ELİNDE OLDU.
ESERİNİZ İLE ÖVÜNÜN EY CTP EY TUFAN ERHÜRMAN….