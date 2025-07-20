KKTC’ye muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yapıp, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlalden tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan 5 Rum için üç gün tutukluluk kararı verildi.

Polisten elde edilen bilgiye göre, G.G. (E-66) dün 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptı.

Söz konusu şahıs ve aracında yolcu olarak bulunan 60'lı yaşlarda A.K(E), A.K. (K), N.G. (K) ve A.L. (E) tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu kişilerin bulunduğu araçta aralarında harita da bulunan çok sayıda evrak ve belge tespit edildiği öğrenildi.