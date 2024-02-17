Girne Turizm Limanı’ndan dün KKTC’ye giriş yapan bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında ülkeye giriş yapan A.S.’nin (E-45) üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 24’ü kapsül, 29’u tablet olmak üzere toplam 53 adet hap bulunup, emare olarak alındı.

Adı geçen şahıs ise tutuklandı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gemikonağı’nda, Ecevit Caddesi üzerinde 7 Ekim 2023 tarihinde, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sırasında bir araçta tespit edilen yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve bir adet öğütücü bulunması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.K.(E-24) dün Girne’de tespit edildi.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.