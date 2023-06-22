TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kabul ettiği kanun teklifleri arasında Türkiye ile KKTC Arasındaki ehliyetlerin karşılıklı tanınması da bulunuyor.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri arasında “Türkiye ile KKTC Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” de var.

TAK