"KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü bize geleceğe umutla bakma ve daha aydınlık yarınlara ulaşma fırsatı sunuyor"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümünün kendilerine geleceğe umutla bakma ve daha aydınlık yarınlara ulaşma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Çavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş’un mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümünü coşkuyla ve gururla kutluyoruz.Bu anlamlı gün, büyük mücadelelerle dolu bir tarihin, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesidir. 15 Kasım 1983'te, Kıbrıs Türk halkı, kendi kimliğini ve özgürlüğünü korumak amacıyla bağımsız bir devlet kurma kararı aldı. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın önderliğinde ve Kıbrıs Türk halkının büyük fedakarlıklarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. O günden bu yana, ülkemiz bağımsızlığını koruyarak büyümeye devam ediyor. Bu kutlu günde, Kıbrıs Türk halkının direniş ve fedakarlıklarını anarken, bağımsızlık ve özgürlük sevincini yaşıyoruz. Ülkemizin kuruluşunun 40. yıl dönümü, bize geleceğe umutla bakma ve daha aydınlık yarınlara ulaşma fırsatı sunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bağımsızlık, barış ve refahımız için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği her zaman en büyük gücümüz olacaktır. Kuruluş yıldönümünü kutlarken, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anar, bu uğurda yaşamlarını yitirenlere de Allah’tan rahmet dilerim.”