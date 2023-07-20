Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ( KKTC ) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yılı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Korukoğlu, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ile varlığına kasteden Rum-Yunan saldırılarını nihai olarak sonlandıran ve Türk varlığının Ada'da yok olmasını önleyen Mutlu Barış Harekatı'nın 49. yılı vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kıbrıs Türkü, tüm dünyanın gözü önünde, 1963-1974 yılları arasında maruz kaldığı tüm zorluklar karşısında, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı cesaret ve destekle varoluş mücadelesini sürdürmüştür. Mutlu Barış Harekatı sayesinde ise özgürlüğüne kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, şanlı mücadelesini ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu devletiyle taçlandırmıştır. Azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, özgürlüğünden, bağımsızlığından ve özden gelen haklarından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermektedir. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi desteğiyle Kıbrıs Türk halkı, devletine, bağımsızlığına, egemenliğine, özgürlüğüne ve vatanına sahip çıkmaya devam edecektir; 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına en derin saygılarımı sunar, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi minnetle anar, aziz hatıranız önünde saygıyla eğilirim."