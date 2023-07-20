20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla Taksim'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ile gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Burada anıta çelenk bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Törende konuşan Başkonsolos Çınar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı dolayısıyla burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun, Rum tarafı ile Yunanistan'ın iddia ettiği gibi 1974'te başlayan bir işgal sorunu olmadığını belirten Çınar, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen harekatın, Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te adayı işgalinin doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.