Rum polisi ve gümrük memurları KKTC’den Güney Kıbrıs’a “kaçak mal” geçirmeye çalışan iki Rum’u tutukladı.

Fileleftheros’un haberine göre KKTC’den Güney Kıbrıs’a dönüşte aranan araçlarında tarımsal mücadele ilacı, soğutucu gaz ve tütün ürünleri bulunan iki Rum suçüstü yakalandı. İsimleri açıklanmayan Rumlar araçlarında yakalanan ürünler için 17 bin 500’er ve alıkonulan araçları için 500’er euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Gazete araçlarda 45,5 litre çeşitli tipte tarımsal mücadele ilacı, 100 ml’lik 10 şişe içerisinde bitki hormonu, 150 kg R32 soğutucu gaz, 7 karton sigara ve 3 karton elektronik sigara bulunduğu bilgisini verdi.