KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen kaçak göçmen sayısında azalma olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kaçak göçmenlerle ilgili verilerde geçen yıla kıyasla bu yıl, birtakım değişiklikler meydana geldiğini ve siyasi, müteşebbis ve teknokrat düzeyde alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını yazdı.

Gazete, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen kaçak göçmen sayısında yüzde 50’yi aşan azalma meydana geldiğini kaydederken, deniz yoluyla gelen kaçak göçmenlerde ise üç katı artış olduğunu belirtti.

Ülkesine geri gönderilen kaçak göçmen sayısında önemli artış olduğuna işaret eden gazete, bu yıl Güney Kıbrıs’a farklı yollarla giden göçmenlerin yüzde 91,7’sinin ülkesine geri gönderildiğini yazdı.

Gazete, kaçak göçmenlikle ilgili olumsuz olan tek durumun ise, göçmenleri getiren kişilerin yargılanması olduğunu ve yalnızca 8 kişinin bu konuda yargılanabildiğini belirtti.

Haberde, bu kişilerin 24 aya varan cezalar aldıkları ve yasanın, insan tacirliği konusunda 15 yıla varan hapis cezası öngördüğü ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’a 2021 yılında 12 bin 391 göçmen gittiğini; bunlardan 721’inin deniz yoluyla gittiğini, diğerlerinin ise KKTC’den geçtiğini, 2022 yılında ise 17 bin 434 göçmen gittiğini, bunlardan 16 bin 627’sinin KKTC’den geçtiğini ve 807’sinin de deniz yoluyla gittiğini iddia etti.

Haberde, bu yılın Ağustos ayına kadar ise, 6 bin 258 göçmenin Güney Kıbrıs’a gittiği ve bunlardan 940’ının deniz yoluyla gittiği, diğerlerinin de KKTC’den geçtiği öne sürüldü.