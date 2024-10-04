(Kamalı Haber)- Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Rahim Çavdar bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.10.2024 tarihinde zanlının Lefkoşa’da Sht. Mehmet Kemal Sokak Küçük Kaymaklı adresinde bir polis ekibince mahkeme emri ile yapıdan aramada yatak odasında iki valiz içerisinde muhafaza etmiş olduğu toplumda değerleri 313.300 TL olan 482 karton elektronik sigara bulunup emare olarak zapt edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde yurt dışında yaşayan damadının aracılığıyla Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek elektronik sigaraları iş yeri sahibinden aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, aynı gün söz konusu iş yerine gidilerek incelenen kamera görüntülerinde zanlının 30.09.2024 tarihinde kullanımda bulunan araçla giderek kolilerler halinde elektronik sigaraları indirdiğinin görüldüğünü belirtti. Polis, 01.10.2024 tarihinde ise siyah bir taksiyle bazı şahısların iş yerine gelerek sigaraları aldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturmada siyah taksi ile elektronik sigaraları alan şahısların Girne Limanından KKTC'den çıkış yapacakları sırada üzerlerinde 570 bin TL değerinde 77 bin 800 karton elektronik sigara ile tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anımsattı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise Çavdar’ın tasarrufundaki ürünleri marketten aldığını, polise fatura verdiğini, ürünlerin yasal olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.