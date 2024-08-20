“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde bu sabah görülen davanın sonucunda, şahıs Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Bir sonraki davası 8 Ekim’de görülecek olan şahsın serbest bırakılması için ağır teminat şartları getirildi.

Mahkeme, şahsın 50 bin euroluk şahsi kefalet imzalaması, 9 bin euro nakit para ödemesi, karısına ait 33 bin euro değerindeki arabaya ipotek konulması, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, isminin “stop list”e (yasaklı kişiler listesi) eklenmesi, her gün Pissuri’deki polis karakoluna 20.00-22.00 saatleri arasında ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC’ye geçişinin yasaklanması koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.