KKTC’deki mal satışlarının kazandığı boyut ve Rum taşınmazları üzerine inşa edilen yeni binaların Güney Kıbrıs’ı endişelendirdiği ve bu konuyla ilgili siyasi ve hukuki düzeyde tedbir alınmasının gündemde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, KKTC’de yabancılara satılan mallarla ilgili her gün yeni bir haber çıktığını ve bu duruma bizzat KKTC’den de tepkiler yükseldiğini kaydederek, konunun perşembe günü Rum Hukuk Dairesi’nde, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un da katılımıyla görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün, bu toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, mal satışlarının önüne geçilmesi için etkili hukuki tedbirler üzerinde çalışıldığını ve bu çalışma nihayete erdirildiğinde, gerekli açıklamanın yapılacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, tartıştıkları konunun ise, yurttaşlarını mallarını bırakmamaları için teşvik etmekten farklı bir şey olduğuna işaret etti.