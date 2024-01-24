KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının satış ve kullanımı konusu, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındı.

Fileleftheros gazetesi, “İşgal Altında Kıbrıs Taksitle Satılıyor” başlığı atlında verdiği haberinde, Meclis Göçmenler Komitesi’nin dünkü oturumunda KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının satış ve kullanımı konusunun ayrıntılı şekilde ele alındığını yazdı.

Gazete, komitenin gündemine gelen gayriresmi verilere göre 2023 yılı sonuna kadar Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) Kıbrıslı Rumlar tarafından 7 bin 600 başvuru yapıldığını, bunlardan 1400’ünün kabul edildiğini ve 380 milyon Euro tazminat ödendiğini belirtti.

Bu rakamlara, Kıbrıslı Türkler veya Türkiye uyruklu kişiler tarafından kullanılmakta olan taşınmazların dahil olmadığını yazan gazete, İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat konusunun da toplantıda gündeme geldiğini vurguladı.

Hakkında AB tutuklama kararı olduğu halde Kürşat'ın nasıl “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu alabildiği sorusunun komite üyelerince ilgili birim temsilcilerine sorulduğunu ancak “gelişme aşamasında olan bir dava” olduğu gerekçesiyle soruların yanıtsız kaldığını bildiren gazete, toplantı sonrasında komite başkanı Nikos Ketiros’un yaptığı açıklamayı da aktardı.

Ketiros açıklamasında, devletin ilgili birimlerinden izahat istediklerini ancak yeni hiçbir bilgi elde edemediklerini belirterek “Trikomo” (Dikmen), “Vokalida” (Bafra) ve “Ammohostos” (Gazimağusa) bölgesinde yaşananlar hakkında basından daha fazla bilgi edinebildiklerini ifade etti.

-Akan Kürşat’ın davasında bir de müteahhit için tutuklama kararı var

Öte yandan Politis gazetesi, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının satışı konusundaki bazı suçlamalardan ötürü İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın davasında iki kişi için daha tutuklama kararı olduğunu iddia etti.

Gazete, “İşgal Bölgelerindeki Suiistimal Sebebiyle Müteahhit Aleyhine de Tutuklama Kararı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat “bulmacasının parçalarının her geçen gün tamamlandığını” yazdı.

Gazete, dünkü Göçmenler Komitesi toplantısında konunun gündeme geldiğini ve komitedeki ifadelerden iki unsurun daha netlik kazandığını belirtti.

Kürşat’ın tutuklandığı dava çerçevesinde iki tutuklama talebinin daha olduğu belirten gazete, ilkinin İngiliz Gary John Robb, ikincisinin ise “Klepini” (Arapköy) bölgesinde inşaatların yapımını üstlenen müteahhit hakkında alındığını iddia etti.

Robb’un, aralarında uyuşturucu ticaretinin de bulunduğu birçok suçtan ötürü İngiltere’de cezaevinde bulunduğunu kaydeden gazete, söz konusu müteahhidin de İngiliz vatandaşlarından, ev inşa edecekleri vaadiyle parala almalarına karşın evleri inşa etmeyen grubun üyesi olduğunu savundu.

Habere göre komite toplantısında ayrıca, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının satışı ve kullanımına yatırım yapan inşaat şirketlerinin yurt dışında takip edilmesi, özel ve tüzel kişilere yönelik ise yaptırımlar uygulanması konusu gündeme geldi.

Gazete, komitede konunun görüşülmesine, Rum Dışişleri Bakanı’nın katılımıyla devam edileceğini de aktardı.