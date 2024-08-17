Politis gazetesi “Gasp Davalarıyla İlgili Bulmacaya Bir Parça Daha Eklendi- İsraillinin Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanması Bekleniyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesiyle” ilgili davalar konusunda bu yıl gerçekleşen üçüncü tutuklamanın, Rum hükümetinin tutumunu değiştirmesinin sonuç verdiğini gösterdiğini iddia etti.

Tutuklanan şahsın yabancı bir şirket hesabına Limasol’da çalışan ve burada yaşayan 25 yaşındaki bir İsrailli olduğunu kaydeden gazete, ülkeden ayrılmak üzere olduğu sırada Baf Havalimanı'nda tutuklanan ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne sevk edilen şahsın 5 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini belirtti.

Rum polisine bağlı soruşturma memurlarının şu ana kadar elde ettikleri bilgilere göre, 25 yaşındaki İsrailli şahsın şahsi hesaplarından ve sosyal medyadaki (facebook&instagram) online alışveriş yerlerinde “Karava’da” (Alsancak) bulunan bir evin satışının reklamını yaptığının tespit edildiğini öne süren gazete, İsrailli şahsın yayımladığı ilanlardan haberdar olan ve bunun akabinde Rum polisini konuyla alakalı olarak bilgilendiren söz konusu taşınmazın Kıbrıslı Rum sahibinin tanıklığının belirleyici önem taşıdığını savundu.

25 yaşındaki İsraillinin çalıştığı yerdeki iş akdinin feshedilmesiyle birlikte Güney Kıbrıs’taki ikamet izninin de sona erdiğini ve bundan ötürü ülkeden ayrılması gerektiğine işaret eden gazete, söz konusu şahsın başka bir Avrupa ülkesine seyahat etmek için Baf Havalimanı'na gittiği sırada, aleyhindeki tutuklama emri uyarınca tutuklandığını kaydetti.

Polis tarafından sorgulanan İsraillinin, bahse konu evin bir Kıbrıslı Rum’a ait olduğunu bilmediğini söylediğini ileten gazete, polis araştırmalarına göre 25 yaşındaki İsraillinin evin alıcısı olmadığının görüldüğünü belirtti.

Haberde Rum Yönetiminin yetkili makamlarının bunun münferit bir olay mı olduğunu, yoksa 25 yaşındaki İsraillinin KKTC’deki taşınmazların satın alınması için müşteri çekmekle mi ilgilendiğini araştırdığı da kaydedildi.

Söz konusu kişi aleyhinde başkasına ait taşınmazlarda hileli işlemler yapma, başkası adına kayıtlı taşınmazın hukuka aykırı olarak bulundurulması ve kullanılması, kara para aklama aynı zamanda başka ilgili suçlar bulunduğunu yazan gazete, elde edilen bilgiler, deliller ve tanıklıklara göre Rum polisinin dava dosyalamayı ve 25 yaşındaki İsrailliyi ağır cezaya sevk etmeyi planladığını belirtti.

Davanın önümüzdeki pazartesi veya salı günü dosyalanmasının beklendiğini kaydeden gazete, ayrıca söz konusu şahsın davası başlayana kadar yargılanmayı merkezi cezaevinde mi bekleyeceğine karar verileceğini de aktardı.

Gazete “Özel Birim” ara başlıklı haberinde ise Rum polisi bünyesinde özel bir birim ve soruşturma grubu kurulduğunu ve bunların KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesiyle” ilgili davaları ele aldıklarını yazdı. Haberde mevcut davaların araştırılması ötesinde söz konusu polis grubunun gerek Kıbrıslı Rum mülk sahipleri gerekse başka kaynaklardan gelen her bilgiyi incelediği ve bunlar üzerinde çalıştığı da yer aldı.

Elde ettiği bilgilere göre araştırmaların belirli yönlere odaklandığını kaydeden gazete, KKTC’de Kıbrıs Rum taşınmazları içindeki büyük kalkınma faaliyetlerinin hali hazırda kayıt altına alındığını belirtti.

Bu hususta hali hazırda onlarca Kıbrıslı Rum mal sahibinden ifadeler alındığını yazan gazete, akabinde ise bu kalkınma faaliyetlerindeki satışların nasıl yapıldığına dair bilgiler elde edildiğini kaydetti.

Satışların reklamını yapan müteahhitlik firmaları ile aracı ofislerin bilgilerinin sağlandığı da yer alan haberde, sosyal medya yanı sıra KKTC’de taşınmazların satışını ileriye götüren kişilerle ilgili araştırmalar yapıldığı belirtildi.

Haber Fileleftheros gazetesinde ise “Kıbrıslı Rumların Karava’daki Evini Facebook’ta Satıyordu” başlığıyla yer alırken, Facebook’ta iki ayrı hesapta evin satışıyla ilgili reklam yapıldığı, öte yandan “Aldeen group luxury properties” isimli Instagram hesabında ise reklam yapıldığının tespit edildiği öne sürüldü.

Facebook’taki hesaplardan birinin 25 yaşındaki İsrailli adına olduğunun belirlendiğini kaydeden gazete, Alsancak’ta satışa sunulan mülkün, her biri ¼ hisseye sahip olan 4 Kıbrıslı Rum’a ait olduğunu ve 1974 öncesinde söz konusu taşınmaz üzerinde bir de ev bulunduğunu iddialarına ekledi.