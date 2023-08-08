KKTC’de, iş insanı, öğrenci ve sade vatandaş olarak yaşayan İranlılar, bugünkü Rum basınında konu oldu.

Politis gazetesi “İş Yapıyorlar, İkamet Ediyorlar, Öğrenim Görüyorlar ve Kıbrıs Rum Malı Satın Alıyorlar-Sahte Devlet, Özel Teşviklerle İranlılar İçin Çekici Bir Destinasyon Haline Geldi” başlıklı haberinde, İranlı iş insanları, öğrencileri ve vatandaşları için Kıbrıs’ın kuzeyinin cennete dönüştüğünü yazdı.

Gazete, KKTC’de 15 bini aşkın İranlının yaşadığını, bunlar arasında daimi adresi KKTC olanların yanısıra hem Türkiye, hem KKTC’de faaliyet gösteren iş insanları, öğrenciler bulunduğunu belirtti.

Gazete, özellikle İskele bölgesinde inşaat faaliyetlerinde bulunan ve Kıbrıs Rum mallarını yağmaladığı iddia edilen Afik Grubu'nun müşteri portföyünün çoğunu İranlıların oluşturduğunu anımsattı.

ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımların ardından İranlıların KKTC ve Türkiye’de faaliyette bulunmayı seçtiğini yazan gazete, KKTC’nin İranlı yatırımcıları cezbetmek için teşviklerde bulunduğunu iddia etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İran Büyükelçisini başkanlığa çağırarak, bu durumu protesto ettiğini belirten gazete, İranlı elçinin yanıtının ise “İran devletinin, istediği yerde faaliyet göstermesi konusunda bir iş insanını engellemesinin mümkün olmadığı” yanıtını verdiğini yazdı.

KKTC’yi tercih eden İranlı turist sayısında da artış gözlemlendiğini yazan gazete, KKTC Turizm Bakanının bu konudaki açıklamasına da atıfta bulundu.